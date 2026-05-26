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紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市清潔局新規要求一至九戶住宅使用官方NYC Bin丟棄一般垃圾，新規夏季期間...
紐約市清潔局新規要求一至九戶住宅使用官方NYC Bin丟棄一般垃圾，新規夏季期間先發警告，9月8日起全面執法。圖為皇后區住宅外擺放的垃圾桶與回收桶。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市清潔局(DSNY)推動住宅垃圾「容器化」新規，要求全市一至九戶住宅建築在丟棄一般垃圾時，必須使用官方指定的「NYC Bin」垃圾桶。新規將自6月1日起生效，但清潔局表示不會立即開罰，6月1日至9月7日為過渡期，期間將以警告取代罰款；全面執法與罰款將從9月8日開始。

在市民一再反映「NYC Bin」垃圾桶供應短缺，購買不易的問題後，市清潔局官員宣布將開罰的時間由國殤節後推遲到勞工節後。

市清潔局局長安德森(Gregory Anderson)在社媒發布的貼文中表示：「到了秋天，你再也沒有理由使用又舊又髒的垃圾桶了」。

根據清潔局說明，這項政策是市府減少街頭黑色垃圾袋、改善環境衛生與生活品質的一部分。過去紐約市許多住宅將垃圾袋直接堆放在人行道旁，不僅影響市容，也容易吸引老鼠。清潔局表示，透過要求小型住宅使用有蓋垃圾桶，可減少垃圾外露，也讓清運作業更規範。

紐約市新規適用於一至九戶住宅建築，以及部分由市清潔局收運垃圾的特殊用途建築，例如市府機構、非營利組織、宗教場所，以及設於住宅建築內的專業辦公室等。這些建築在外放一般垃圾時，必須使用官方指定的NYC Bin，違規者會被罰款50元至200元；回收與堆肥也有官方桶可供購買，但目前並非強制要求。

清潔局指出，官方NYC Bin可在紐約市各家Home Depot門市購買取貨，也可透過與Home Depot合作的DoorDash、Instacart、Uber Eats等平台下單配送。不過，市府也提醒，部分桶款是否有貨，仍取決於居民所在地附近門市的庫存情況。

由於新規即將進入執法階段，部分居民近期反映官方垃圾桶需求增加、門市庫存有限，購買遇到困難。皇后區第30選區市議員黃友興(Phil Wong)辦公室表示，已接獲多名選民反映相關問題，並已聯繫Home Depot，促請地方門市加快補貨，協助居民在正式執法前取得所需垃圾桶。

黃友興辦公室也提醒，居民若不確定住家是否適用新規，或在購買官方垃圾桶、處理其他市府相關問題時遇到困難，可查詢清潔局網站，或聯絡市議員辦公室尋求協助。

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