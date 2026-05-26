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史島船廠爆炸案 56歲華人移民在船底艙工作身亡

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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史泰登島一家造船廠22日發生爆炸，造成一人死亡、36人受傷。警方確認，死者為住在...
史泰登島一家造船廠22日發生爆炸，造成一人死亡、36人受傷。警方確認，死者為住在皇后區法拉盛的56歲中國移民男子李曉遠(Xiaoyuan Li，音譯)，當時正在船內工作。(取自市消防局官方帳號X)

紐約市史泰登島(Staten Island)一家造船廠22日發生的造成一人死亡、36人受傷的爆炸案中，死者經警方確認為家住皇后區法拉盛的56歲中國移民男子李曉遠(Xiaoyuan Li，音譯)，他當時正在船內工作。

根據市消防局消息，當天下午約3時30分，消防員接報，稱位於史泰登島水手港(Mariners Harbor)的美氏船舶維修承包公司(May Ship Repair)乾船塢內，有兩名工人被困在狹窄空間中。他們趕到現場後，在該設施後方一座150呎乘150呎金屬結構建築的地下室發現火情。逾200名消防員和急救醫療人員，趕赴現場處置。35名受傷的消防局人員中，有四人是急救醫護人員。

警方後確認，死者為56歲的李曉遠。美氏船舶維修承包公司執行副總裁亞當(Nadia Adam)對「紐約時報」表示，死者為一名分包工，曾與該公司合作多個項目。她並表示，公司是一家員工少於50人的家族企業，在火災發生前，該乾船塢已施工九個月。

李曉遠的兒子李Jerome(Jerome Li)在接受「紐約郵報」採訪時則表示，父親當時正在乾船塢內完成最後一天的工作，原本計畫周末與母親一同出遊。

李Jerome說，他當時接到了母親的電話，告知他說父親的同事報警，說父親被困在了船裡，「然後45分鐘後，就發生了爆炸」。火災發生後，同事接上母親金花(Jinhua，音譯)，將她帶到了乾船塢現場。他自己則搭乘共享汽車優步(Uber)趕往現場。

「我媽媽很絕望，一直哭，」剛剛大學畢業、22歲的李Jerome說，「我當時很震驚。我以為也許還有希望。我到那裡時，他們說還沒有人死亡，但我爸爸仍未找到。我很難過。我盡量不哭」。

李Jerome表示，父親約十年前從中國延邊朝鮮族自治州移民來美，為了讓家人過上更好的生活。他在這家船舶維修公司工作了約四年，每天凌晨4時就開始工作，經常直到下午5時才回家。母親也會陪他一起早起，為他做豆腐早餐，並替他準備午餐，「他當時是唯一一個在下面、在船底艙工作的人，」兒子說。「那裡應該要有安全防護措施」。目前火災原因仍在調查中。

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