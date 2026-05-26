NBA尼克球迷失序 市警取消露天觀賽惹議

由於紐約尼克隊球迷在賓州車站外觀賽時行為失序，市警決定不再允許舉辦室外觀賽派對。(記者許君達／攝影)

多年未獲冠軍的紐約尼克隊 (New York Knicks)在本賽季NBA 東部決賽中取得3比0的領先優勢，距離進軍總決賽僅一步之遙。然而紐約市 警(NYPD)突然宣布，將不再允許尼克隊球迷在位於球隊主場─曼哈頓麥迪遜廣場花園 (Madison Square Park)外的露天螢幕前舉辦觀賽派對，原因是在上周的比賽後，有球迷行為失序，對公共安全和秩序構成了威脅。

位於麥迪遜廣場花園北側的33街廣場此前一直通過大螢幕直播尼克隊的比賽，球迷可在此免費觀賽，在上周的東部決賽第二場中，共有6000人在此處聚集觀賽。但根據警方的一份公告，當日在現場的球迷中，有人翻越警方設置的路障，還向人群投擲物品，導致鄰近的多條街道車輛通行受阻，還威脅到了出入地鐵的乘客安全。警方還接到報告，稱現場有人在公共場所違法飲酒。當日有六人被捕。

尼克隊的球迷派對區域位於賓州車站(Penn Station)外，附近有地鐵站、公車站和大量商業設施，如果大量聚集的球迷情緒失控、出現騷亂，將對公共交通乘客的安全和附近業者的財產構成威脅。市警表示，取消未來的球迷派對是為確保公共安全，而非針對個別鬧事者的行為而懲罰全部球迷。

警方這一決定引起廣泛不滿。市議會公共安全委員會主席菲力茲(Oswald Feliz)表示，紐約市擁有足夠的資源應付數千人規模的球迷活動，沒必要為了安全而犧牲快樂。前督察波徹(Darrin Porcher)表示，6000人的集體活動在紐約司空見慣，警方此前一直都會允許此類活動獲得許可，他不明白為何此次突然一反常態。