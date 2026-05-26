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公共海灘全面開放 天氣陰冷防離岸流

記者胡聲橋／紐約報導
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雖然紐約的海灘自國殤日起開放，但由於天氣濕冷，官員警告海灘有危險，民眾須小心。圖...
雖然紐約的海灘自國殤日起開放，但由於天氣濕冷，官員警告海灘有危險，民眾須小心。圖為布碌崙(布魯克林)的海灘。(路透)

紐約市每年的國殤日周末都標誌著夏季的開始，也是海灘正式開放的日子。不過，今年情況有所不同，因為三州地區整個假日周末連日下雨，天氣陰冷，海灘安全問題成為人們關注的焦點，官員們敦促海灘遊客保持謹慎，下水前要三思，量力而行。

從國殤日周末開始，長達14哩的紐約市公共海灘全面開放。州公園和娛樂廳(New York State Parks and Recreation)區域主管戈爾曼(George Gorman)表示，因為今年的天氣情況與往年不同，「(將遊客衝離岸邊的)離岸流(rip currents)的危險性有所增加，我們今天安排了救生員值班」。

戈爾曼還表示，「我們將派出46架無人機在瓊斯海灘(Jones Beach)、摩西海灘(Robert Moses Beach)、希瑟山(Hither Hills)以及大西洋沿岸海灘上空巡邏，我們會密切關注海灘的情況。救生員都在現場，我們還有無人機」。

公共海灘在國殤日周末已開放。雖然陰冷的天氣讓一些遊客望而卻步，仍有不少人前往海灘遊玩。來自水牛城(Buffalo)的哈桑說，「我們是來玩的，幾個小時前我們還在時代廣場，現在又來到了城市的這一邊，我們趕時間，明天就要離開了」。不過，哈桑給旅客給前往海灘遊玩的遊客的忠告是，「如果出門，記得帶傘」。

上周，皇后區一名17歲的游泳者在洛克威海灘外水面失蹤，更引發了人們對海岸安全的重視。

在康尼島，一些商家表示，雖然陰雨天氣導致本季生意開局比往年慢，但他們對即將到來的夏季仍然保持樂觀。「我們開門營業確實需要好天氣，所以這並不是一個理想的開局」，當地商家米勒(Maya Miller)說，「不過，今年冬天實在太冷了，所以在難得的晴天裡，來了不少遊客」。

從現在到9月底，紐約市救生員將於每天上午10時至下午6時值班。相關部門希望遊客最好在有救生員的時段下水游泳。

紐約市 離岸流 公共海灘 救生員 無人機 國殤日

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