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紐約將擴大植樹 拚2040年覆蓋率達30%

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市府日前公布環保藍圖，計畫在2040年前將全市五大區的樹冠覆蓋率從目前的23...
紐約市府日前公布環保藍圖，計畫在2040年前將全市五大區的樹冠覆蓋率從目前的23.4%提升至30%。(記者曹馨元／攝影)

紐約市府日前公布環保藍圖，計畫在2040年前將全市五大區的樹冠覆蓋率(Tree Canopy)從目前的23.4%提升至30%。目前紐約市的綠蔭面積約為4萬5000英畝，大小幾乎等同於整個布碌崙，市府希望透過大規模植樹，達到降溫、防洪及減碳的多重目標。

數據顯示，紐約市目前約有700萬棵樹，每年可吸收5萬1000噸碳排放及超過5億加侖的雨水逕流。不過，紐約植被呈明顯的「貧富差距」；在收入較低的少數族裔社區，樹冠覆蓋率僅約19%，但收入更富裕的社區卻達26%。

報告特別指出，一至二個單元的住宅物業，如排屋和低密度社區住宅，具備最大的植樹潛力，預計可增加達近2萬英畝的綠蔭。

然而，這些小型私人物業也是過去十年綠蔭流失最嚴重的地區。統計顯示，2017年至2021年間，這類住宅區共有約26英畝的樹木被砍伐，主因包括風暴破壞、房屋新建或翻修。此外，街道與人行道也被列為重點綠化對象，預計可增加超過6000英畝的植樹空間。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)強調，這項都市森林計畫(Urban Forest Plan)是一項莊嚴的承諾，確保所有紐約人都有權享有潔淨的空氣、夏日的遮蔭。華裔首席氣候官楊露絲(Louise Yeung，姓名皆音譯)亦表示，增加植樹是適應氣候變遷中最實惠且最容易實現的路徑之一。

儘管市府展現了強大的綠化決心，但這項計畫的落實仍面臨嚴峻挑戰。市主計長李文(Mark Levine)在另一份監察報告中警告，長期以來維護的不穩定性正嚴重威脅都市森林的健康與壽命。

李文指出，由於多個政府部門面臨經費不足與人手裁減，導致必要樹木維護工作難以持續，不僅造成修剪與檢查請求大量積壓，更導致新種植樹木的早期死亡率顯著上升。審計報告強調，若無法改善現有的維護能力，紐約市將難以支撐野心勃勃的都市森林計畫。

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