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皇后區多場國殤日遊行 致敬陣亡將士

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花...
皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花、祈禱及社區集會等形式，緬懷為國犧牲的將士。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花、祈禱及社區集會等形式，緬懷為國犧牲的將士。沿途可見不少華裔家長帶著孩子觀看遊行，揮舞美國國旗，也希望孩子藉此了解美國歷史、軍人犧牲與國殤日背後的文化意義。

其中，第99屆「小頸—道格拉斯頓國殤日遊行」（Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)25日登場，為規模最大的國殤日遊行。該遊行自1927年開始舉行，疫情期間曾停辦兩年，路線自長島大頸與皇后區接壤的北方大道一帶展開，也被視為皇后區東北部最重要的年度紀念傳統。

當日下午2時，紐約市警摩托車護衛隊(NYPD Escort Motorcycles)受邀開道，為遊行拉開序幕。隨後可見行進樂隊、退伍軍人團體、社區組織、學校隊伍等陸續前進。道路兩旁民眾夾道觀看，不少人手持國旗，向隊伍中的退伍軍人鼓掌致意，現場氣氛莊嚴而熱烈。

今年遊行適逢美國建國250周年，紀念意義更受矚目。今年遊行總領隊美國空軍退役中校達納斯(Thomas Evangelos Danas)表示，國殤日是全國紀念為保衛美國而作出最終犧牲者的重要時刻；2026年的紀念活動，在美國建國250周年背景下，更是「國家記憶與鮮活歷史交會」的一次特殊時刻。

到場的民選官員包括國會眾議員孟昭文、蘇奧齊(Tom Suozzi)、州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯汀(Edward Braustein)、州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)及市議員李琳達(Linda Lee)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)等。

除小頸—道格拉斯頓外，皇后區多個社區也在國殤日長周末舉行紀念活動，包括森林小丘、木邊、洛克威海灘及大學點等地。部分遊行在陰雨天氣中照常進行，參與者不畏風雨，向保衛國家與自由、並為和平付出生命代價的軍人致敬，也提醒民眾銘記戰爭的殘酷與和平的可貴。

皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花...
皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花、祈禱及社區集會等形式，緬懷為國犧牲的將士。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花...
皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花、祈禱及社區集會等形式，緬懷為國犧牲的將士。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花...
皇后區多個社區於23日、24日及25日接連舉辦國殤日遊行及紀念活動，以遊行、獻花、祈禱及社區集會等形式，緬懷為國犧牲的將士。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

皇后區 華裔 疫情

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