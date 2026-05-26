貝瑞吉大遊行 示威者促結束對伊戰爭

反戰者在街頭示威。(記者胡聲橋／攝影)

第158屆布碌崙 (布鲁克林)國殤日大遊行和陣亡將士纪念活動25日在貝瑞吉舉行。布碌崙國殤日大遊行是全美歷史最悠久的國殤日紀念活動之一，今年的主題為「唯恐我們忘卻」。雖然當天陰天有小雨，大遊行還是吸引了包括華人 在內的成千上萬居民沿街觀看。

2026年布碌崙國殤日大遊行隊伍由現役軍人、退伍軍人、市警察局、消防局、軍校、童子軍和學校方隊組成，包括彩車、老爺車、軍樂隊和行進樂隊、以及復古打扮的軍人。沿途有眾多居民和家人一起觀看大遊行。一位空降部隊的軍官在街邊長時間向遊行隊伍行軍禮，遊行隊伍紛紛問候他並致敬。華裔州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳和市議員莊文怡等也參與遊行。

遊行隊伍匯聚到瓊斯公園(John Paul Jones Park)後，舉行國殤日紀念活動，聯合儀仗隊入場後高奏國歌。在震耳欲聾的21嚮禮砲聲中，退伍老兵向陣亡將士敬獻花圈並舉行升國旗儀式。

遊行總指揮，迪根(Michael J. Deegan)准將在致辭中說，「當我們 的國家召喚時，布碌崙總是會響應」，來自布碌崙各區的英勇兒女從這裡奔赴世界各地，有的甚至為國捐軀，在這裡紀念陣亡將士非常合適。

迪根准將說，「在日常生活中，我們紀念這些英雄最有意義的方式就是行使他們用生命捍衛的自由，積極參與社區活動，同時也要教育我們的下一代，讓他們知道自由的真正代價」。

現場也有一些和平主義者在街邊示威，這是在前幾年的遊行中看不到的。他們舉著「讓我們的軍隊回家」、「軍人家庭大聲疾呼」的標語，要求立即結束對伊朗的戰爭。貝瑞吉和平行動(Peace Action Bay Ridge)的成員在街邊分發傳單，傳單上寫著，「人們也許以為戰爭已經結束，但戰爭沒有結束。總統川普繼續威脅對伊朗採取更多軍事行動。美國海軍對伊朗荷莫茲海峽港口的持續封鎖是一種戰爭行為」；「按照美國憲法，只有國會能宣戰，這場戰爭沒有任何憲法依據」。

布碌崙國殤日紀念活動現場。(記者胡聲橋／攝影)

退休老兵為陣亡將士獻花圈。(記者胡聲橋／攝影)

儀仗隊引領布碌崙國殤日大遊行。(記者胡聲橋／攝影)

寫著今年國殤日大遊行主題「唯恐我們忘卻」的彩車在行進中。(記者胡聲橋／攝影)

國殤日大遊行總指揮迪根准將在紀念活動中致辭。

歌手在紀念活動中演唱，懷念先烈。(記者胡聲橋／攝影)