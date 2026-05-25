紐約75歲老翁凱辛納公園遭槍殺成懸案 警懸賞3500元緝凶

市警局正在調查75歲伊茲科維茨(Albert Itzkowitz)在凱辛納公園(Kissena Park)遭槍殺身亡一案。(市警局提供)

市警局正在調查75歲伊茲科維茨(Albert Itzkowitz)在凱辛納公園(Kissena Park)遭槍殺身亡一案。案發日為本月18日，迄今仍未有線索，警方懸賞3500元，望知情民眾協助偵辦此案。

根據市警局，法拉盛 109分局在18日接獲911報案，稱凱辛納公園湖岸邊有一名男子失去意識。警方到場後，發現一名75歲男子沒有反應，頸部和背部有槍傷。急救人員趕到現場後，當場宣布男子死亡。死者稍後被確認為居住在秋園丘(Kew Gardens Hills)73大道的伊茲科維茨。犯罪現場調查人員在現場發現子彈，但尚未找到槍支。

據了解，伊茲科維茨是一名祖父，兩周多前剛經歷妻子離世。他退休前曾在法拉盛緬街經營一家受歡迎的猶太潔食烘焙店。

市議員詹納羅(James Gennaro)表示，伊茲科維茨曾長期擔任猶太社區志願急救組織Hatzolah的志願者對於他遭到悲劇性的殺害，他深感悲痛與震驚。凱辛納公園發生如此令人髮指的暴力事件，不可容忍。任何人在享受公園或行走於社區時，都不應擔心自身安全。

目前，警方尚未公布嫌犯描述。不過，當局提供最高3500元懸賞，徵求可協助逮捕並起訴涉案人員的線索。任何掌握相關調查資訊者，可致電市警滅罪熱線(800)577-TIPS；西語民眾可撥打(888)57-PISTA。民眾也可登入滅罪熱線網站crimestoppers.nypdonline.org提交線索，或透過X平台@NYPDTips提供資訊。所有來電與訊息均嚴格保密。

截至本月17日，法拉盛109分局今年已通報四起謀殺案，尚不包括18日這一起致命槍擊案。根據最新市警局CompStat的犯罪統計報告，去年同期該分局沒有通報任何謀殺案。