我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰後斷網近90天 伊朗總統下令重新開放國際網路

蒙面難辨身分 冒充ICE幹員的搶劫、恐嚇、傷害事件激增

紐約75歲老翁凱辛納公園遭槍殺成懸案 警懸賞3500元緝凶

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市警局正在調查75歲伊茲科維茨(Albert Itzkowitz)在凱辛納公園(...
市警局正在調查75歲伊茲科維茨(Albert Itzkowitz)在凱辛納公園(Kissena Park)遭槍殺身亡一案。(市警局提供)

市警局正在調查75歲伊茲科維茨(Albert Itzkowitz)在凱辛納公園(Kissena Park)遭槍殺身亡一案。案發日為本月18日，迄今仍未有線索，警方懸賞3500元，望知情民眾協助偵辦此案。

根據市警局，法拉盛109分局在18日接獲911報案，稱凱辛納公園湖岸邊有一名男子失去意識。警方到場後，發現一名75歲男子沒有反應，頸部和背部有槍傷。急救人員趕到現場後，當場宣布男子死亡。死者稍後被確認為居住在秋園丘(Kew Gardens Hills)73大道的伊茲科維茨。犯罪現場調查人員在現場發現子彈，但尚未找到槍支。

據了解，伊茲科維茨是一名祖父，兩周多前剛經歷妻子離世。他退休前曾在法拉盛緬街經營一家受歡迎的猶太潔食烘焙店。

市議員詹納羅(James Gennaro)表示，伊茲科維茨曾長期擔任猶太社區志願急救組織Hatzolah的志願者對於他遭到悲劇性的殺害，他深感悲痛與震驚。凱辛納公園發生如此令人髮指的暴力事件，不可容忍。任何人在享受公園或行走於社區時，都不應擔心自身安全。

目前，警方尚未公布嫌犯描述。不過，當局提供最高3500元懸賞，徵求可協助逮捕並起訴涉案人員的線索。任何掌握相關調查資訊者，可致電市警滅罪熱線(800)577-TIPS；西語民眾可撥打(888)57-PISTA。民眾也可登入滅罪熱線網站crimestoppers.nypdonline.org提交線索，或透過X平台@NYPDTips提供資訊。所有來電與訊息均嚴格保密。

截至本月17日，法拉盛109分局今年已通報四起謀殺案，尚不包括18日這一起致命槍擊案。根據最新市警局CompStat的犯罪統計報告，去年同期該分局沒有通報任何謀殺案。

法拉盛

上一則

國殤日蒙面槍手布碌崙洗衣店開槍 造成一死一傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約兩公園附近接連發現男屍 法拉盛75歲死者頸背中槍

紐約兩公園附近接連發現男屍 法拉盛75歲死者頸背中槍
舊金山日落區清晨爆槍擊命案　一人中彈身亡

舊金山日落區清晨爆槍擊命案　一人中彈身亡
手機錄影惹禍？疑似亞裔男布碌崙公園勒頸7歲男童 遭通緝

手機錄影惹禍？疑似亞裔男布碌崙公園勒頸7歲男童 遭通緝
紐約布碌崙8大道槍案嫌犯 另涉四起華社搶劫案

紐約布碌崙8大道槍案嫌犯 另涉四起華社搶劫案

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14
針對突來的高溫，國家氣象局針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區與紐澤西州發布高溫警報。(記者劉梓祁╱攝影)

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

2026-05-19 14:16

超人氣

更多 >
老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到
住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光
提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州
現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難