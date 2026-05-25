國殤日蒙面槍手布碌崙洗衣店開槍 造成一死一傷

國殤日上午，蒙面槍手布碌崙洗衣店開槍，造成一死一傷。(谷歌街景)

國殤日(25日)上午，一名蒙面槍手在布碌崙 (布魯克林 )一家自助洗衣店內開槍射擊，造成一名41歲男顧客身亡，另一名男子被子彈擦傷。到目前為止，警方沒有逮捕任何人，調查仍在進行中。

警方稱，槍手於上午8時左右在Flatlands尤蒂卡大道(Utica Ave.)靠近J大道處的一家Xpress自助洗衣店內向一名男子連續射擊，受害者胸部和腹部中彈，醫護人員將這名男子緊急送往布魯克代爾大學醫院(Brookdale University Hospital)搶救，但半小時後醫生就宣告受害者這不治身亡。警方沒有公佈死者的姓名。警方稱，槍手的子彈還擦傷了一名68歲男子的腳。

洗衣店經理，30歲的阿拉赫馬迪(Sufyan Alahmadi)在描述他查看的監控錄像時說，「他進來，向受害者開槍，然後就離開了——不到10秒鐘。沒有對話。他就這樣開槍，然後就走了」。阿拉赫馬迪還說，受害者和一名女子在遭槍擊 前不久正在洗衣服，他當時太震驚了，而且在場的每個人都很擔心。

被子彈擦傷的受害者已被送往布碌崙西奈山醫院(Mount Sinai Brooklyn)，預計能夠康復。警方消息人士稱，槍手逃逸，目前尚未落網。搶手開槍時身穿黑色衣服，還戴著黑色口罩。

「我根本沒看到他進來，」一位不願透露姓名的顧客談到槍手時說，「他什麼也沒喊。我只聽到槍聲，然後就抬起頭。這是我第一次這麼近聽到槍聲。他就在烘乾機旁邊」，這位顧客還補充說，「我抬頭一看，看到了槍，然後就跑了。我當時什麼都沒想，只想保命」。

另一名不願透露姓名的顧客說，她離開洗衣店時，大約有十人正在洗衣服，等她拿到咖啡回洗衣店，不到五分鐘，槍擊案就發生了。她談到遇害男子時說，「我之前在裡面的時候，他正在疊衣服。我回來的時候，他的同伴在尖叫……和他在一起的那個女人悲痛欲絕，哭個不停」。

警方在調查這起槍擊案時，從洗衣店提取了彈道證據。