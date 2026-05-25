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緬懷忠烈 致敬英雄 華裔退伍軍人紐約遊行並舉辦紀念儀式

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行暨致敬儀式。(記者許君達╱攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行暨致敬儀式。(記者許君達╱攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會和華裔美國退伍軍人婦女會25日在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行，以緬懷為國捐軀的軍人同袍、表達愛國情緒。

國殤日遊行是退伍軍人會的年度例行活動，參與者通常包括軍人會及婦女會會員、地方民代、華裔政客、僑社代表以及代表中華民國政府的駐紐約經濟文化辦事處官員。遊行隊伍從位於華埠中心的紐約中華公所大樓前出發，沿勿街(Mott St)南行至位於且林士果(Chatham Square)的華裔軍人忠烈坊，並在忠烈坊前舉行致敬儀式。國殤日假日期間，華埠遊客較多，遊行隊伍所到之處，吸引了大量觀光客拍照打卡。

退伍軍人會主席黃建中在致詞時表示，國殤日遊行不僅是為了機械堅守一項從1866年延續至今的傳統，更是為了向那些為了保衛國家而再也無法回到家人身邊的人們履行一種承諾。他們原本都是與我們一樣的人，卻在敵人的槍林彈雨下犧牲了自己最寶貴的東西：生命，因而我們理應向他們致以最崇高的敬意。黃建中說，這些犧牲者並非為了名利，而是在餞行一種最樸素的愛國主義，它根植於這個國家建立之初，那些對於平等、自由與追求幸福之權利的理念。

身為退伍軍人會會員的州參議員陳學理說，在他身為陸戰隊成員在波斯灣服役時，曾親眼目睹軍中好友駕駛的直升機遇襲、墜毀，然後不知所蹤。他提議全場為那些遠赴異鄉戰死沙場後、至今仍未能魂歸故里的英雄默哀致意，並表示，他的心與他們同在。

當日參加遊行和紀念儀式的還包括紐約經文處副處長張麗賢、中華公所主席伍鋭賢、市議員馬泰(Christopher Marte)、州眾議員李荣恩(Grace Lee)，以及市府退伍軍人服務局代表和退伍軍人會歷任主席等人士。

參加遊行和紀念儀式的包括代表僑社的中華公所主席伍鋭賢(前排中)、代表中華民國政府...
參加遊行和紀念儀式的包括代表僑社的中華公所主席伍鋭賢(前排中)、代表中華民國政府的駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(左二)及本地市議員馬泰(左一)。(記者許君達╱攝影)

遊行依傳統慣例，從中華公所門前行至華裔軍人忠烈坊。(記者許君達╱攝影)
遊行依傳統慣例，從中華公所門前行至華裔軍人忠烈坊。(記者許君達╱攝影)

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