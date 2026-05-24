閩男車禍身亡留妻小、重病父母 3僑團籌款近2萬元送愛

美國長樂三溪聯誼會主席潘寶如(左)、美國福建同鄉會主席劉愛華(右二)、美國長樂南鄉聯合會主席陳增平(右一)，將善款交給死者遺孀。(記者范航瑜╱攝影)

旅美閩籍男子陳欽4月發生交通意外身亡，而保險 公司以「意外事故」為由拒絕理賠，令其家庭頓時陷入困境。美國福建同鄉會、美國長樂南鄉聯合會及美國長樂三溪聯誼會三個僑團聞訊後，發起愛心募捐，至本月23日共籌得善款1萬9140元，當天下午三個僑團在美國福建同鄉會大廳舉行善款移交儀式，將款項交到家屬手中。

4月5日，陳欽前往新澤西州 求職面試，返途中遭遇嚴重車禍，車輛墜橋身亡，年僅37歲。陳欽生前為家中唯一經濟支柱，來美打拚時已背負債務，家中還有七歲與九歲的兩個孩子，而父親患嚴重老年癡呆、母親確診白血病，長期醫療開銷巨大。

車禍後，警方展開調查，將車禍定性為意外事故，家屬無從索賠保險，處境雪上加霜。目前陳欽遺體已於4月28日火化，骨灰送返中國安葬。

美國福建同鄉會主席劉愛華、美國長樂南鄉聯合會主席陳增平，以及美國長樂三溪聯誼會主席潘寶如23日在儀式上相繼致辭，對陳欽的不幸去世表示哀悼，並向慷慨解囊的僑胞鄉親致謝。陳增平表示，閩籍鄉親歷來秉持守望相助、團結互愛的傳統，無論誰遇到困難，大家都會第一時間伸出援手。 美國長樂三溪聯誼會主席潘寶如(左)、美國福建同鄉會主席劉愛華(右二)、美國長樂南鄉聯合會主席陳增平(右一)，將善款交給死者遺孀。(記者范航瑜╱攝影)

劉愛華則表示，「今天大家捐出的不僅僅是一份善款，更是一份濃濃的鄉情，一份溫暖人間的大愛」。潘寶如表示，此次共籌得1萬9140元，希望家屬能藉此度過難關，活動現場亦公布捐款芳名錄，以示公開透明。

陳欽遺孀吳思穎亦親赴現場，向在場鄉親及媒體致謝，感謝各界在家人最艱難的時刻給予支持與關懷。僑團也表示，後續若有需要，將繼續為家屬協調相關支援。