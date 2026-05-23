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紐約市反酒駕 國殤日長周末、世界盃嚴格取締

記者顏潔恩／紐約報導
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迎來國殤日長周末，紐約市將加強打擊超速及酒駕。圖為紐約市警在曼哈頓街頭執勤。(美...
迎來國殤日長周末，紐約市將加強打擊超速及酒駕。圖為紐約市警在曼哈頓街頭執勤。(美聯社)

國殤日(Memorial Day)即將到來，紐約市交通局(DOT)、市警總局(NYPD)等機構22日宣布，將在國殤日長周末期間嚴厲執法，加強打擊超速與酒後駕駛行為，也將在即將到來的世界盃(World Cup)賽事期間推出全新的反酒駕宣傳活動，督促駕駛為自身和他人安全，務必要小心上路。

紐約市警表示，警方將在國殤日長周末期間加強高速公路與街道的交通執法，除積極取締超速、魯莽駕駛及酒後駕駛行為外，警方也將持續執行打擊無照駕駛行為，並查扣未投保、未註冊以及懸掛偽造車牌的車輛。

紐約市警和市交通局等多個機構22日宣布，將在世界盃加強取締酒駕。(市交通局提供)
紐約市警和市交通局等多個機構22日宣布，將在世界盃加強取締酒駕。(市交通局提供)

由於世界盃賽事期間，將會有大量人潮湧來紐約地區，增加交通壓力，當局欲維持交通安全也備受挑戰，市交通局將在6月推出全新反酒駕宣傳活動「Assist a Friend in Getting Home Safe(幫助朋友安全返家)」，旨在提高民眾在紐約市舉辦世界盃期間安全駕駛的意識。

該宣傳活動將於首場比賽前啟動，廣告將出現在公車候車亭、社群媒體平台、LinkNYC資訊亭、TaxiTV，以及史泰登島渡輪碼頭與渡輪船隻上；此外，「零死亡願景」團隊也將在高人流的區域舉辦宣導活動，提醒市民酒後勿開車的重要性。

紐約市交通局局長弗林(Mike Flynn)表示，在剛經歷多年來最嚴酷的冬季後，紐約客都迫不及待想外出享受夏日的明媚陽光，但請務必要負責任地進行戶外活動；他指出，大眾運輸仍是探索紐約市最佳的交通方式，「如果本周末或今年夏天觀看世界盃比賽時打算喝幾杯，請提前規畫如何返家，例如搭乘公共交通、計程車，或與指定駕駛共乘等」。

市警總局交通處處長Olufunmilola F. Obe表示，紐約市警將在國殤日長周末，致力確保居民與遊客在享受紐約市精彩活動時的人身安全；她呼籲所有駕駛遵守交通規則、負責任地駕駛，「警方將於本周末及整個夏季全面加強執法，重點取締超速與酒駕行為，確保所有紐約人都能安全抵達目的地」。

世界盃 紐約市

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