舞獅開路花車伴行 紐約亞裔傳統月大遊行 閃耀多元文化色彩

圖31（2批） 遊行隊伍由中華傳統舞獅隊開路。(記者曹馨元╱攝影)

5月為亞太裔傳統月，由美國繁榮華埠 總會主辦的第五屆「亞裔 傳統文化大遊行」，17日在曼哈頓 中城第六大道登場。遊行隊伍由舞獅領頭，伴隨花車與超跑車隊，將亞洲多元文化色彩帶進紐約繁華核心。多位民代出席開幕式，強調今年適逢美國建國250周年的歷史時刻，並肯定亞太裔在政壇及社區日益增長的影響力。

遊行路線始自曼哈頓第六大道交44街處，沿第六大道北行至55街結束，行程覆蓋中城最繁華的區域，沿途有不少遊客、市民駐足觀看。遊行隊伍由中華傳統舞獅隊開路，包括腰鼓隊、少兒舞蹈隊等演出隊伍緊隨其後；主辦方提供的超跑和改裝車團隊則穿插在各隊伍之間，更有多組花車現場奏樂，烘托歡慶氣氛。

亞裔傳統文化大遊行由美國繁榮華埠總會主辦，迄今已是第五年。遊行旨在慶祝亞裔傳統月，提升紐約亞裔移民社區的能見度並展示亞洲各國豐富且多元的文化特色。而今年恰逢美國建國250周年，繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，遊行也是為體現出亞太裔、尤其華人社區對美國的尊重。

在開幕式上，中國駐紐約總領事陳立率先致詞。他表示，亞太裔社群是美國的重要一部分，是一個大家庭、更是一個彼此互助的社團。而繁榮華埠總會董事長張明騰則指出，今年是美國建國250周年，是一個具有歷史意義的重要時刻；而隨著總統川普訪問中國，他也希望川習會能繼續推動美中友好，讓雙方和平共處、國泰民安。

自2017年起擔任州參議員的卡范納(Brian Kavanagh)說，自己猶記多年前這個遊行還只是一個暢想的時候，並表示很開心能見證亞太裔大遊行從一個憧憬開花結果，並成為每年都會舉行的慶典。他指出，作為立法者，其工作最重要的便是「讓紐約繼續成為各文化背景居民都能安居樂業的地方」。

曾擔任曼哈頓區長的現上西區市議員高步邇(Gale Brewer)表示，遊行自其任區長時期起步，因此她深深了解到籌辦背後的辛苦與努力。她同時提到，紐約市目前有七位亞太裔市議員，為史上最多的一屆，這更體現亞太裔日益高漲的聲量。

出席開幕儀式的還包括州眾議員鄭永佳、中國駐紐約副總領事孫麗萍及美國福建同鄉會陳恆等。正參選紐約州第十選區國會眾議員的前市主計長蘭德(Brad Lander)，及正參選紐約州第27選區州參議員的前州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)亦到現場。

多位民代出席開幕式。(記者曹馨元╱攝影)

圖33（1批） 遊行路線始自曼哈頓第六大道交44街處，沿第六大道北行至55街結束。(記者曹馨元╱攝影)

圖35（1批） 行程覆蓋中城最繁華的區域，沿途有不少遊客、市民駐足觀看。(記者曹馨元╱攝影)

圖32（1.5批） 由美國繁榮華埠總會主辦的第五屆「亞裔傳統文化大遊行」，17日在曼哈頓中城第六大道登場。(記者曹馨元╱攝影)