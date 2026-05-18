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狗糞危機 紐約市多位議員擬推飼主守則、派發狗便袋

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市議會多位議員正聯合推動系列法案，以應對日益嚴重的狗糞危機。(記者曹馨元╱攝...
紐約市議會多位議員正聯合推動系列法案，以應對日益嚴重的狗糞危機。(記者曹馨元╱攝影)

針對紐約市街道日益嚴重的狗糞危機，市議會多位議員正聯合推動名為「SCOOP」(Safe and Clean Outdoor Ownership Practices Act，安全清潔戶外飼主守則)的系列法案；意圖透過提供免費狗糞袋、加強公共教育及提升執法力度，根治這一長期困擾市民的「生活品質」頑疾。

根據官方數據，今年稍早的連續冬季風暴後，紐約市針對狗便的投訴量大幅增加。今年1月至2月間，311熱線共接到821宗相關報案，較去年同期飆升了35.8%。市議長梅寧(Julie Menin)表示，「我們都試過那種感覺：一腳踩下去，腳底傳來那種不對勁的觸感，那一刻的悔恨真的無法形容」。

梅寧提出的系列法案要求市衛生局在全市逾2萬個垃圾桶旁安裝狗糞袋分發器，並至少每周補充一次，同時聯同衛生及健康部門以市府十種指定語言推行公眾教育。「保持街道整潔不只是生活素質的問題，更是公共衛生問題，」她說。

市議員桑切斯(Justin Sanchez)提出的法案則著重加強執法，規定若同一街段在七天內收到至少三宗狗糞投訴，衛生局須介入清理或通知業主履行責任，違規者將面臨250元罰款。市議員哈尼夫(Shahana Hanif)的法案則要求衛生及健康局長制定並推出公眾教育計畫；現行的「清狗糞法」雖已存在數十年，但執法向來鬆散。

市議會衛生委員會將於5月19日(周二)就該三項法案舉行聽證。

狗狗飼主蔡女士表示，目前來看，是否清理狗糞取決於飼主的公德心；她也提到，狗公園中常有低頭滑手機的飼主，自家狗狗上廁所也毫無察覺，「但經提醒一般都還是很自覺」。

上月，布碌崙(布魯克林)一名75歲的老奶奶因為要求兩名遛狗者清理狗屎而遭殘忍毆打，導致臉部和左肩受傷，凸顯公眾教育的緊迫性。

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