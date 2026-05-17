勞資談判破裂…紐約長島鐵路罷工 衝擊25萬通勤客

長島鐵路工人於16日凌晨12時01分起罷工，導致全線服務停擺。(記者許君達╱攝影)

作為北美最繁忙的通勤鐵路之一，長島 鐵路" rel="154531">長島鐵路 (LIRR)平日每日載客約25萬人；但因大都會運輸署(MTA)與工會連日以來的談判最終破裂，長島鐵路工人於16日凌晨12時01分起罷工，導致全線服務停擺，這是長島鐵路自1994年以來首次罷工，停駛預計將嚴重影響長島與紐約市 之間的通勤，也可能加劇進出市區的交通壅塞。

此次罷工源於大都會運輸署與五個長島鐵路工會未能就新一輪四年期合約達成協議，這些工會共代表約3500名員工；雙方雖已就合約前三年條款取得共識，但在第四年加薪幅度上談不攏，其中工會要求加薪5%，MTA則提出3%，若工會同意調整部分工作規則，漲幅可提高至4.5%。

分歧未解後，長島鐵路工人於16日凌晨起停駛，部分工會成員16日上午也在賓州車站及榮孔科馬(Ronkonkoma)車站外舉牌抗議，目前尚無新的談判安排。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)發表聲明稱，罷工是「不必要的混亂」，呼籲MTA與工會立即回到談判桌，持續協商直到達成協議；MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)則表示，罷工沒有贏家，MTA、員工與乘客都將受損，他說MTA不能接受會破壞財務穩定、並將成本轉嫁給乘客和納稅人的協議。

工會方面則指責MTA是導致罷工的罪魁禍首，機車工程師與列車員兄弟會副會長表示，這是「管理層造成的罷工」，並稱MTA在談判中提出此前未曾討論的醫療保險分攤要求，導致雙方差距擴大。

罷工期間，LIRR表示將向5月月票持有人按比例退還受影響天數的票款，具體申請方式將另行公布。

LIRR網站指出，長島鐵路停駛沒有真正可完全替代的方案，預計將造成嚴重壅堵與延誤，罷工也可能影響本周末在紐約市花旗球場舉行的洋基隊與大都會隊「地鐵大戰」，以及下周尼克隊可能參與的東區決賽相關交通。