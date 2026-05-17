紐約長島鐵路罷工停駛 MTA設接駁275輛巴士往皇后區地鐵站

長島鐵路16日零時起因罷工全面停駛。MTA呼籲可遠程工作者盡量在家辦公，同時啟動替代交通計畫，以接駁巴士連接長島多處地點與皇后區地鐵站。(記者高雲兒╱攝影)

大都會運輸署(MTA )與代表長島 鐵路" rel="154531">長島鐵路 (LIRR)員工的工會未能達成新合同協議，導致長島鐵路16日起因罷工全面停駛，數十萬紐約通勤客出行受影響；MTA呼籲可遠程工作者盡量在家辦公，同時啟動替代交通計畫，以接駁巴士連接長島多處地點與皇后區地鐵站。

根據MTA應變計畫，罷工期間將安排275輛接駁巴士。不過，長島鐵路平日每日載客接近30萬人，接駁巴士運力有限，難以完全取代鐵路服務。MTA也提醒，地鐵將成為長島通勤客進入紐約市的重要替代交通。

接駁巴士將在尖峰時段運行，早上4時30分至早9時主要前往曼哈頓方向，下午3時至晚上7時主要返回長島方向，部分路線提供有限反向尖峰服務，即早上前往長島、傍晚前往市區。MTA表示，接駁巴士免費搭乘，部分城鎮也將暫停接駁點附近的停車限制。

其中，海濱(Bay Shore)、漢廷頓(Huntington)及榮孔科馬(Ronkonkoma)三條路線，早晚兩個方向都會有部分班次；湖景區(Lakeview)、希克斯維爾(Hicksville)及米尼奧拉(Mineola)等路線，則主要只配合一般通勤方向行駛，也就是早上進城、下午回長島。

納蘇郡居民也可使用NICE公車轉乘皇后區地鐵，可接駁的地鐵站包括179街E、F線站，法羅卡韋莫特大道站(Far Rockaway-Mott Avenue)A線站，法拉盛緬街7號線站，牙買加巴士總站附近的169街F線站，以及牙買加中心(Jamaica Center-Parsons/Archer)E、J、Z線站。

MTA另公布多個乘客接送點，包括法羅卡韋莫特大道站、秋園(Kew Gardens-Union Turnpike)、伍德黑文大道(Woodhaven Boulevard)等地鐵站。MTA提醒，這些地點靠近往返長島的主要道路，但站點沒有停車場，民眾不應計畫在當地停車。

甘迺迪國際機場(JFK)方面表示，AirTrain在罷工期間仍將正常運行，但由於LIRR停駛，乘客前往牙買加站轉乘AirTrain將更不方便。機場建議旅客預留更多時間，改搭A線至霍華德沙灘，或搭乘E、J、Z線至牙買加。

據悉，醫療與大型活動也將受罷工影響，格蘭科夫(Glen Cove)市府已批准相關安排，允許紐約市水上的士(New York City Water Taxi)使用當地渡輪碼頭，協助紐約大學朗格尼醫療系統(NYU Langone)員工通勤，其他醫療系統也在安排私人接駁車。

最後，本周末大都會隊與洋基隊將在花旗球場舉行的「地鐵大戰」，球隊表示，將增加現有長島路線接駁車，並新增一條從曼哈塞(Manhasset)長島鐵路站出發的路線。紐約市應急管理局建議球迷可搭乘7號線至威利點(Mets-Willets Point)站，也可考慮渡輪、NJ Transit轉乘地鐵、Citi Bike或共乘車前往球場。