LIRR勞資談判陷僵局 罷工警報響 MTA啟動應變計畫

MTA與代表鐵路員工的五個工會，15日繼續談判勞資合約。(記者高雲兒／攝影)

長島鐵路 (LIRR)勞資談判在14日歷經12個小時的協商後仍未達成協議，雙方15日重返談判桌，但截至晚間截稿前仍無結果；若大都會運輸署(MTA )與代表鐵路員工的五個工會在最後期限仍達共識，LIRR員工預計將自今(16)日凌晨起罷工 。

勞、資雙方談判代表於15日上午重回談判桌；因現有合約將於15晚12時到期，正全力協商新合約工會尚未宣布任何可能的行動。MTA則於15日下午宣布了針對罷工的應變計畫，同時表示談判將持續到深夜。

長島鐵路(LIRR)總裁羅布‧佛里(Rob Free)表示，「我們正計畫有序地停駛。這意味著我們要確保所有正在運行的列車即使停運，也能順利抵達最終目的地」。

MTA外聘勞工法律顧問兼首席談判代表Gary Dellaverson表示，他有信心能在16日凌晨的罷工期限前達成協議；他指MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)也有參與周四的談判，說明MTA的重視程度，「只要雙方秉持誠意並努力尋求解決方案，就能找到共同點、達成協議，所以我仍然有信心、也保持樂觀」。

另一方面，工會之一的Brotherhood of Locomotive Engineers & Trainmen(BLET)副主席Kevin Sexton則透露，MTA終於開始要認真談薪資了；Transportation Communications Union(TCU)全國副主席Nick Peluso則表示，MTA目前提出超過3%的加薪方案，此前僅提議3%，同時也透露工會已將今年原本要求的5%加薪，降低至介於4%至5%之間，「關鍵問題是，MTA與州長霍楚(Kathy Hochul)是否願意讓通勤客陷入交通癱瘓中，並在罷工期間花費數百萬元安排巴士，並損失數百萬元的收入，只因雙方在薪資上差了大約1%？」

不過，工會仍持續批評MTA提出的2026年一次性獎金方案，認為這並非是永久加薪的制度，雖聽起來等同是加薪4.5%。實則只是個「噱頭」。

若罷工於16日凌晨12時01分發生，MTA呼籲有條件的長島居民在罷工期間盡量家工作，不要嘗試通勤；MTA將於平日尖峰時段提供有限接駁巴士，分別是早上4時30分至早上9時前往紐約市、下午3時至晚7時返回長島，接駁巴士每10分鐘一班，接駁點包括Bay Shore、Hempstead Lake State Park近Lakeview站、Hicksville、Huntington、Mineola及Ronkonkoma。

MTA也建議納蘇郡乘客考慮使用NICE巴士轉乘皇后區地鐵，若因罷工導致服務中斷，5月月票持有人可望按停駛工作日獲得比例退款，但仍待董事會批准。