住房抽籤積壓嚴重 曼達尼改革目標：壓縮至100天以內

紐約市「Housing Connect」可負擔住房抽籤系統久受詬病。圖為曼哈頓商住樓宇。(記者唐典偉／攝影)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)13日在布朗士 舉行記者會，公布「加速公平發展精簡程序」(SPEED)報告，提出一系列行政改革，矛頭直指積弊已久的「Housing Connect」可負擔住房抽籤系統，目標將住宅完工到住戶入住的中位時間從210天壓縮至100天以內。

現行抽籤系統問題久受詬病。紐約大學弗曼中心(NYU Furman Center)報告分析了101棟建築約6萬4000份申請，發現77%的申請被拒或無疾而終，最終獲批者僅約15%；完成資格審核與配對程序的中位時間長達118天，尚未計入前期宣傳及後續簽約、審計等環節。

紐約住房會議(New York Housing Conference)另一份3月報告則解剖了布朗士一處新建的可負擔住房項目。約7萬份申請中僅751份通過資格審核，最終透過抽籤入住者僅135戶。

根據SPEED報告，市府計畫將抽籤申請窗口從60天縮短至21天，同時優先接受較易提供的收入證明文件(如福利金或租金 補助憑證)，並精簡或集中處理紙本申請，預計上述改革在2026年底前完成。長遠而言，市府將把Housing Connect遷移至更靈活的技術系統，包括更早確認申請資格、透過政府資料庫直接核實收入，以及建立地理優先機制，讓申請者可標明意願地點並退出不符合偏好的抽籤。

改革中另一難點在於遊民安置銜接。市府表示，目前15%的可負擔單位依法為前遊民保留，但市房屋保護與開發局(HPD)與市社會服務局的協調延誤，往往令本已準備就緒的單位空置數月。可負擔住房協會(New York State Association for Affordable Housing)主席里維拉(Carlina Rivera)在記者會上透露，她所知的一個支持性住房單位，因安置流程卡關而空置逾一年，始終等不到入住者。

除抽籤系統外，SPEED報告亦觸及開發前期的積壓問題。市府表示，目前需要分區變更的項目，「預認證」程序往往長達兩年，相當於為每棟500個單位的大樓增加約4100萬元成本、即每個單位約8萬2000元。改革目標是將這一時程壓縮至六個月。此外，報告也提出加快暴雨水審查、石棉審批、消防警報檢查等許可環節，這些往往是項目取得入住許可前的最後瓶頸。