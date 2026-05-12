禁止工作24小時提案卡關 護理員上街抗議 矛頭指向「自己人」

逾百名護理員再次走上街頭示威，矛頭指向代表她們的法律援助協會(Legal Aid Society)。(記者曹馨元／攝影)

禁止居家護理員連續工作24小時的「No More 24 Act」，近日有三名聯署市議員相繼撤回支持，讓提案在紐約市 議會陷入新一輪僵局。11日，逾百名護理員再次走上街頭示威，矛頭指向代表她們的法律援助協會(Legal Aid Society)。

據悉，援助協會為136名護理員的法律代表。而護理員發出的公開信，指責援助協會非但未為工人發聲，反而將24小時班次描述為「住宿式輪班」。退休華人 護理員陳女士表示，為照顧失智症老人，她從未在六年的工作中有過連續兩小時以上的睡眠，「但我們自己的律師不僅沒有幫助我們，更侮辱我們，說我們是『睡覺工』」。

集會組織者之一的寧子舜指出，法律援助協會自2018年起就陸續代表護理員，並稱其反對護理員所爭取提案的背後亦是出於利益考量；「他們不希望這個案子結束，只要案子不結束，他們就能憑此從政府拿到更多撥款」。 退休華人護理員陳女士表示，為照顧癡呆症老人，她從未在六年的工作中有過連續兩小時以上的睡眠。(記者曹馨元／攝影)

這項Intro 303提案由代表曼哈頓華埠 的市議員馬泰(Christopher Marte)提出，這是他任內第三度重提，要求居家護理業者不得安排護理員單次值班超過12小時，每周工時亦不得超過56小時。全市約30萬名居家護理員中，從事24小時班次者占8至10%。

居家護理系統的資金主要來自州政府醫療補助計畫(Medicaid)，而州府目前尚未為推行兩個全薪12小時班次所需的額外開支作出預算安排；代表護理員的醫護工會1199SEIU估算，相關改革涉及約4億6000萬元成本。法律援助協會的聲明因此表示，提案現行版本「存在根本缺陷」；若強行通過，將導致護理機構因無法負擔成本而減少服務，讓護理員失去工作，同時迫使高需求患者被送進院舍或醫院。

援助協會提出多項替代改革方向，包括禁止對拒絕24小時班次的護理員施以報復、確保工作者可如實申報工時而不受懲處、要求機構及時向保險計畫申報分班資格，以及對違反勞工保障的機構執行罰則，同時爭取州府資金以公平補償工作者。

提案目前仍有17名議員聯署，立法前景仍不明朗。援助協會的聲明中呼籲其餘聯署議員跟進，合作商討既能停止剝削、又能保障殘障人士權益的雙贏方案。