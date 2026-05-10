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嫌犯在地鐵樓梯推76歲翁致死 曼達尼要徹查…

記者劉梓祁╱紐約報導
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涉嫌將76歲老翁推落地鐵樓梯身亡的嫌犯，在案發前數個小時才從表維醫院精神科急診病...
涉嫌將76歲老翁推落地鐵樓梯身亡的嫌犯，在案發前數個小時才從表維醫院精神科急診病房出院，曼達尼目前下令調查為何他能夠出院；圖為表維醫院。(ajay_suresh╱Wikimedia)

曼哈頓雀兒喜18街地鐵站日前發生致命推人案，一名76歲退休高中教師7日晚間遭陌生男子從樓梯推下，頭部重摔後送醫不治，隨後紐約市警逮捕32歲嫌犯；市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，被告犯案發前數小時才從表維醫院(Bellevue Hospital)精神科急診病房出院，已要求調查醫院處置及出院程序。

警方表示，死者為76歲的法爾佐尼(Ross Falzone)。案發後，法爾佐尼跌落樓梯底部，頭部著地，造成創傷性腦損傷、脊椎骨折及肋骨骨折。他被送往醫院搶救，於8日凌晨近3時不治。

市警公共資訊助理局長威克斯(Brad Weekes)表示，案發於7日晚間，法爾佐尼當時正沿第七大道向北步行，準備進入位於雀兒喜的18街地鐵站。威克斯指出，監控畫面顯示一名陌生男子在法爾佐尼身後約30碼處行走；當法爾佐尼抵達地鐵站入口時，該男子突然向前衝去，將他推下樓梯。

警方確認嫌犯為32歲的伯克(Rhamell Burke)。警方表示，伯克在案發前近三個月內曾四度被捕，其中包括2月2日涉嫌襲擊一名紐新港務局(Port Authority)警員的案件。

據警方說法，伯克最近一次與警方接觸發生在案發當日下午約3時30分，當時他走近東51街17分局門外一群警員，並從街邊垃圾堆中拿起一根木棍靠近警員。警員要求他放下木棍，在他服從後，警方將人帶上警車，送往表維醫院。

市警表示，伯克約於下午3時40分進入急診室，隨後被送至該院「綜合精神科急診項目」(Comprehensive Psychiatric Emergency Program)接受評估及治療，但約一小時後即獲出院。

數小時後，伯克在距離醫院約1.5哩處，於晚間約9時30分在18街地鐵站附近遇到法爾佐尼，並涉嫌將他推落樓梯。

曼達尼8日發表聲明稱，對法爾佐尼之死及導致悲劇發生的相關情況感到震驚，並已下令立即調查「本可採取哪些措施防止這起悲劇」。他表示，已要求紐約州衛生廳(NYSDOH)介入，調查表維醫院釋放伯克的決定，並審查該院類似個案。州衛生廳亦將檢視紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)內精神科評估及出院程序。

據悉，法爾佐尼生前是退休高中教師，長年獨自住在上西城西85街一棟公寓樓內。

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