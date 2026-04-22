飯糰涉要求墊付餐費 單筆最多數百元 華人騎手怒斥不公

圖31 飯糰(Fantuan)要求騎手在取餐時先行墊付餐費，最高單筆金額可達數百元。圖為在紐約布碌崙(布魯克林)八大道送餐的外賣郎。(記者顏潔恩／攝影)

據了解，中餐外賣平台飯糰(Fantuan)涉要求騎手在取餐時先行墊付餐費，最高單筆金額可達數百元，待平台日後結算後方能取回。這一做法讓不少騎手承受額外的財務與人身安全壓力，亦在華人 社區引發愈來愈多的批評。

曾在飯糰跑單近一年的老李(化名)表示，需要墊付的訂單約占她每日接單量的兩至三成，「每天至少要墊幾十塊，多的時候一天要墊200多元。」為此，她出門前必須隨身攜帶逾200元現金，因為需要墊付的商家普遍不接受刷卡。然而，現金在身恰恰是最大的安全隱患，「在法拉盛 ，經常有幾個騎摩托車、戴頭套的人突然衝出來搶劫騎手的車和隨身財物。」

墊付帶來的資金壓力同樣不容小覷。按照飯糰的結算周期，老李表示，通常要四、五日才能收回款項；「這樣每周墊付的錢加起來差不多要500到700元，對手頭不寬裕的外賣員來說，壓力確實不小」，老李說。

更令外賣員無奈的是，他們幾乎沒有拒絕墊付訂單的餘地。同樣曾在飯糰跑單的小柏(化名)指出，按照她的經驗，拒單超過五次後，外賣員的帳號會被強制失活，一小時內無法接到任何訂單；在送餐高峰期，這意味著不小的收入損失。

老李曾被系統強制派送一個需要墊付140元的訂單，該訂單正因墊付金額偏高、久久無人願意接單，已積壓近兩小時。「我火急火燎送到餐，一分小費都沒有，還吃了一個差評，客人也等了兩個多小時才吃上飯」，老李說，「這個機制下，受傷的只有外賣員和顧客」。

飯糰的墊付訂單，部分源於一種更隱蔽的商業操作。小柏透露，部分餐廳從未與飯糰簽約合作，但飯糰卻悄然將其菜單上架，由平台客服致電餐廳代為下單，再派外賣員送餐，整個過程餐廳並不知情，平台更會要求外賣員在取餐時藏好印有飯糰標識的裝備。

老李說，顧客在平台上支付的金額，亦往往高於餐廳實收價格，差額全數落入平台口袋，配送費則由顧客額外承擔；而為防顧客發現當中差額，平台客服有時甚至特別備註，要求騎手取餐時將小票撕掉。

因紐約市明文規定外賣平台不得對外賣員實施報復式封號，小柏已就飯糰強制帳號失活的手段投訴市消費者與勞工保護局(DCWP)，當局表示正在調查處理。而目前尚無針對墊付的保護規定，不過，關注華人外賣騎手勞動權益的「華人騎手團結」(Chinese Delivery Workers Solidarity)已發起消費者聯署(https://shorturl.at/cFs3G)，以聲援外賣員。

本報已就此問題質詢飯糰及DCWP，截至發稿，尚未收到回覆。

圖32 曾在飯糰跑單近一年的老李(化名)表示，需要墊付的訂單約占她每日接單量的兩至三成。(圖片由受訪者提供)