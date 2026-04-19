霍楚提案擴大限制ICE 強調保護紐約居民

霍楚近期就擴大「地方警察，地方犯罪提案」發表講話。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)1月提出「地方警察，地方犯罪法案」(Local Cops, Local Crimes Act)，核心理念是讓地方警力專注於本地治安，而非執行聯邦移民 執法活動；她近就擴大此提案發表講話，強調將禁止地方執法機構與移民與海關執法局(ICE )簽署所謂的「287(g)協議」，並明確區分民事與刑事執法。

她指出，在民事案件中，ICE不得使用地方監獄、警用技術或人員資源，這將成為全州統一的政策；與此同時，將禁止公務人員使用州或地方資源從事移民執法行動，並將學校、圖書館及青少年中心納入「敏感地點」，限制ICE執法。

此外，新提案還包括明確保障所有學生無論移民身分均可接受免費公立教育的權利、規定警方僅在涉及刑事案件、定罪或有合理理由懷疑犯罪時，才允許與移民執法機構合作；霍楚補充道，若僅涉及輕微的違規，如亂穿馬路或交通違規、或因越境行為有逮捕紀錄，地方執法將不會配合ICE。

霍楚還批評部分聯邦政策變動導致原本具合法身分的人陷入法律風險中，並表示不應因此動用地方資源協助執法；此外，她強調將推動禁止執法人員在執法時戴面罩，以防止執法人員隱藏身分的做法，她也指出聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)探員在執法時也不戴口罩，ICE探員不應成為例外。

霍楚最後表示，該法案仍在與州議會持續磋商中，她也提及近期全美多地事件，包括明尼阿波利斯及紐約州水牛城發生的個案，稱部分ICE行動「令人震驚」，並強調她的政策目標是防止類似悲劇再次發生，保護紐約居民免受執法越權的影響。

「在民事執法方面，ICE將無法使用我們的監獄、無法使用納稅人資助的警用科技，也無法動用我們的警力。我想明確指出這一點，許多社區已是如此」，霍楚說道，但表示在追查、逮捕及協助起訴暴力犯罪或嚴重罪行嫌疑人方面，仍會持續與聯邦執法合作。