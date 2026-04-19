假冒DoorDash客服詐騙 瞄準紐約餐廳業盜帳號

紐約華人餐廳業者反映，有人假冒外送平台客服來電，以退款為由誘導郵件驗證，以此盜取帳號信息。(本報檔案照)

紐約市 一名華裔 餐廳經營者近日反映，一種假冒外送平台客服的詐騙手法正在流傳，不法分子透過電話聯繫餐廳，謊稱訂單異常需要退款，誘導業者操作電子郵件認證，進而盜取帳號資訊；業者提醒，此類手法隱蔽性高，餐廳經營者應提高警覺。

在紐約經營餐廳的王先生表示，他日前接到一通自稱來自DoorDash客服的電話，對方稱其店內一筆訂單曾遭竊，平台已先行扣款，但經查證為外送員問題，現準備將款項退回；「對方講得很像真的客服，我也相信了」，王先生說。

他指出，對方隨後提供一個電子郵件地址，要求他發送確認郵件，並在通話中持續追問是否已收到回覆。當他表示已收到郵件後，對方進一步要求再次發送郵件或進行「本人驗證」，並引導自己點擊相關確認內容。

王先生表示，在操作過程中，畫面出現類似谷歌 帳號驗證的提示，要求確認是否為本人操作，「我差點按下去，但我後來覺得不太對勁，就停下來了」；他事後回想才意識到，若當時點擊確認，電子郵件帳號很可能就被盜用。

他指出，電子郵件帳號一旦遭入侵，不僅通訊內容可能外洩，還可能影響與帳號綁定的銀行、支付平台及商業往來資料，「如果連著銀行帳戶，後果會很嚴重，錢什麼時候被轉走都不知道。」

王先生表示，這類詐騙手法利用「退款」與「平台錯誤」降低業者的警戒心，再透過看似正常的驗證流程誘導操作，對於忙碌中的餐廳經營者尤其容易造成誤判。他也提醒同業提高警覺，「現在詐騙手法愈來愈像真的客服，大家一定要多留意，不要輕易點擊或回覆陌生郵件。」