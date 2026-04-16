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35年來第一次 紐約數萬大樓管理員醞釀20日大罷工

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市數千名公寓樓管、維修工及清潔人員，投票授權工會發動罷工。(美聯社)
紐約市數千名公寓樓管、維修工及清潔人員，投票授權工會發動罷工。(美聯社)

紐約市數千名公寓樓管、維修工及清潔人員，15日投票授權工會發動罷工。若勞資雙方未能在20日(周一)合約到期前達成協議，全市百萬居民將面臨無人收快遞、清理走廊及搬運垃圾的窘況；這將是紐約市35年來首次發生的大樓員工罷工。

勞資雙方的核心分歧在於薪酬福利。業主代表機構「房地產勞資關係諮詢委員會」(Realty Advisory Board on Labor Relations)要求工人自付部分醫療保險費，並主張以較低薪酬的新職級招募新員工。代表全市逾3萬4000名物業員工的「服務業雇員國際工會32BJ分會」(32BJ SEIU)則要求提高工資及退休金，並改善工作條件。

委員會主席羅思柴爾德(Howard Rothschild)表示，業主面臨「租金管制單位多年來租金升幅或歸零、過度監管及營運成本上漲」等多重壓力，警告若未能有效控制成本，「整個行業及其勞動力的長遠可持續性將面臨風險」。

工會主席帕斯特萊奇(Manny Pastreich)則批評，業主以租金管制為由轉移視線，並指只有3%工會會員駐守租金管制單位，「這些工人冬天掃雪、疫情期間堅守崗位、每天負責清潔大廈、照顧居民，」他說，目前樓管平均年薪不過6萬2000元，「我們只是希望他們能跟得上生活成本，讓他們繼續在這座城市生活下去」。

帕斯特萊奇亦透露，工會正爭取在合約中加入條款，要求為前台員工提供培訓，指引他們如何應對移民及海關執法局(ICE)人員，並要求業主在非法律強制情況下不得向聯邦移民暨海關執法人員披露工人資料；而委員會至今拒絕支持上述兩項要求。

若20日(周一)午夜合約到期雙方無法達成協議，罷工將隨即展開。屆時，全市約150萬名租客及業主或須自行承擔守門、分揀包裹、拖地、清掃行人道及搬運垃圾等日常工作。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)及多名民主黨民選官員亦現身公園大道(Park Avenue)的工會示威現場聲援。曼達尼表示，「在我們的執政下，紐約是並將永遠是一座工會之城」，並向業主發出明確信息，「32BJ的工人不會被任何人欺壓」。

租金 紐約市 罷工

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