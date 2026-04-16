86街遊民所 兩部門發停工令

州眾議員寇頓在86街遊民所抗議現場舉行記者會，呼籲民眾抗爭到底。(記者胡聲橋／攝影)

州眾議員寇頓(William Colton)15日在南布碌崙(布魯克林)86街遊民 所建址示威現場舉行記者會，呼籲抗議者記錄建商的每一個錯誤，報告給市府有關部門，直至取得抗議的勝利。另一方面，市議員莊文怡呼籲第三方對86街遊民所建址進行石綿檢測。

繼市環保局9日發出完全停工令，認定86街遊民所施工現場設計違規石綿作業且對公共安全構成威脅後，市樓宇局(DOB)14日也對該施工現場發出了完全停工令。不過寇頓在抗議現場表示，這兩個停工令只不過是暫時的措施，施工隨時會繼續，「抗爭是長期的，我們將繼續抗爭」。

寇頓稱86街遊民所建商在多處建遊民所，「喜歡走捷徑」，要為造成的各種問題負責，「你們仔細看著(他們施工)，發現他們犯的每一個錯誤。每做錯一件事，(你們)就要拍照，記錄下來」，寇頓說，「如果他們想在這裡蓋我們不想要的遊民所，我們就要讓他們連最微小的違規都不能有。」

州眾議員寇頓86街遊民所抗議現場舉行記者會，呼籲民眾抗爭到底。(記者胡聲橋／攝影)

寇頓還提到建商對相關民代和抗議民眾提起訴訟，要求法院下達禁制令的事，寇頓歡迎法院的聽證時間從16日推遲到下個月。他說，他們「大大低估了我們」，「我們將繼續團結在一起，繼續抗爭。」

寇頓還指責建商在節日施工，是對居民的文化傳統和宗教習慣的不尊重。寇頓呼籲居民和平示威，依法抗議。「我們要和平(示威)，但我們要記錄他們犯的每一個錯誤，要追究他們的責任。」

市議員莊文怡的代表謝曉瓊在現場說，遊民所建址的石綿問題是一個很嚴重的問題，會對居民的健康造成傷害。鑒於先前進行的石綿檢測可能存在欺詐行為，檢查員曾因提交虛假石綿報告被定罪，莊文怡建議由第三方進行石綿檢測，保證公正性。

寇頓幕僚長，第17區州參議員參選人賀立寧、民主黨 選區領袖唐鳳巧、班森賀華人社區服務中心負責人羅添福、海灣大道華商會會長李志波等都出席了這次記者會，並發言鼓勵民眾繼續抗爭到底。