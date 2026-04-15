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爭訟10餘年 長島蠔灣鎮住房歧視達成和解

記者顏潔恩／紐約報導
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圖33 紐約州府與聯邦政府十多年前曾向紐約長島蠔灣提出住房歧視訴訟，該案經過十多...
圖33 紐約州府與聯邦政府十多年前曾向紐約長島蠔灣提出住房歧視訴訟，該案經過十多年的審理，最終由蠔灣鎮議會14日投票，決定與政府達成和解。圖為長島蠔灣小區。(美聯社)

州府與聯邦政府十多年前曾向紐約長島蠔灣(Oyster Bay)提出住房歧視訴訟，指在當地開發的可負擔住房計畫中，地方政府將住房優先權提供給蠔灣鎮以白人為主的本地居民或其子女，忽視了少數族裔的住房權；該案經過十多年的審理，最終由蠔灣鎮議會14日投票，決定與政府達成和解。

根據和解協議，聯邦政府和州政府同意撤回針對蠔灣相關房屋計畫的所有指控。蠔灣鎮政府則同意在可負擔住房計畫中取消先前給予本鎮居民及其親屬的優先權政策。

這兩起訴訟案可追溯至「蠔灣下一代住房計畫」(Next Generation)可負擔住房計畫中，該計畫由長島住房合作夥伴(Long Island Housing Partnership, Inc.，簡稱LIHP)代表蠔灣鎮執行，透過提供分區獎勵鼓勵開發商興建可負擔住房，供首次購房者購買；然而該計畫規定，蠔灣鎮居民或其子女可享有優先申請權。

「蠔灣黃金時代住房計畫」(Oyster Bay Golden Age Housing)則允許年滿62歲及以上的老年人在該鎮內允許進行高密度開發的特定區域，以享受稅收減免的優惠條件購買合作公寓(co-ops)。據該鎮官員透露，「黃金時代」計畫目前在Bethpage、Woodbury和Massapequa三地共擁有1476套住房單元。

訴訟中，聯邦與州府指控上述規同在實際運作中不利於少數族裔，尤其是非洲裔居民，原因在於該鎮非裔人口比率低於周邊地區；例如，在Plainview的「Seasons」開發案中，88%的中籤者為白人，沒有一位非洲裔居民，另外在Massapequa的項目中，30個單位中至少有28個分配給白人家庭，同樣沒有任何非洲裔居民獲得住房。

14日，蠔灣鎮鎮長薩拉迪諾(Joseph Saladino)在鎮議會投票後同意和解，結束這場歷時十多年的法律糾紛；蠔灣鎮指出，達成和解協議不代表當地政府承認有任何不當行為，但標誌著這些案件落幕。

目前和解的具體金額尚未公開，但預計將使聯邦與州層級的訴訟告一段落，讓該鎮能在無訴訟壓力下繼續推動住房計畫；此舉也可能意味著蠔灣鎮未來在住房分配政策上將出現調整，但具體改變仍有待觀察。

此案也反映納蘇郡(Nassau County)近年多起住房公平爭議的趨勢，並凸顯全美範圍內對住房公平與地方政策影響少數族裔機會的關注。

非裔 聯邦政府 歧視

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