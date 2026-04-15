只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急

新冠疫情期間推出的「緊急住房補助券」計畫即將到期，使用該福利的租戶還有約兩周時間申請其他援助，但並非所有人都能保證獲得安置。(本報檔案照)

新冠疫情期間推出的「緊急住房補助券」(Emergency Housing Vouchers, EHV)計畫即將到期，使用該福利的租戶還有約兩周時間申請其他援助，市住房管理局(NYCHA)也試圖通過空置的公共住房單位來填補缺口，然而並非所有人都能保證獲得安置。

EHV將到期 須5/1前申請其他援助

據悉，市住房管理局已開始通知這些即將失去補助的租戶，必須在5月1日(周五)前申請一系列的補貼住房選項；在信中，市住房管理局告知租戶，提交公共住房申請是關鍵的第一步，有助於避免租戶自行承擔全部租金 。當局同時已通知房東，該補助計畫即將結束，並警告最遲將在今年底停止代租戶支付租金。

不過市住房管理局發言人Michael Horgan坦言，當局仍在評估可提供給緊急補助券持有者的空置單位數量，並非所有人都能保證獲得新的安置，目前尚不清楚還能動用哪些其他計畫。

逃離家暴母子震驚：像投下炸彈

隨著聯邦的補助計畫結束，預計將給許多租戶的生活帶來問題，52歲的Lashonne Smith表示，3月得知補助即將到期時震驚不已；她與有特殊需求的成年兒子自2022年逃離家庭暴力後，一直依靠該計畫租住在布碌崙 (布魯克林 )的一套公寓中，她還形容聯邦政府的決定是「對5000多個家庭投下的一顆炸彈」。

EHV補助家庭 紐約數量全美最多

NYCHA目前為約5200戶家庭管理該聯邦補助計畫，這些家庭向私人房東租房，數量為全美最多；另一方面，當局本身已有長達數年的等候名單，截至去年初已有超過18萬戶家庭在排隊中。而符合條件的租戶是依據收入標準獲得緊急住房補助券，並用此租住私人房屋，一般來說，租戶支付約30%的收入作為租金，其餘由補助金覆蓋。

逾6200公屋空置 市府被嚴厲抨擊

據市府數據顯示，當局目前有超過6200個空置公屋單位，且數量近年持續增加，已受到市議員與住房倡議者的嚴厲批評；當局表示，許多單位需要進行大規模翻修及鉛漆清除，而其財政狀況亦面臨嚴重赤字。

聯邦住房與城市發展部(HUD)發言人未回應有關NYCHA計畫或額外資金的問題；在今年2月，該部門曾表示只要資金允許，仍可重新分配未使用的資金。