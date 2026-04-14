族裔媒體圓桌會 討論市府種族平等藍圖

市長移民事務辦公室局長阿里(右)、經濟正義副市長蘇維思(中)、平等與種族正義專員阿塔曼莎(左)聯合召開族裔媒體圓桌會議，討論全市種族平等初步計畫的完善與落實。(記者曹馨元／攝影)

紐約市 長移民事務辦公室(MOIA)局長阿里(Faiza N. Ali)、市經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)、市長平等與種族正義辦公室(MOERJ)專員阿塔曼莎(Afua Atta-Mensah)13日聯合召開族裔媒體圓桌會議，討論全市種族平等初步計畫的完善與落實。

上周，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)發布「全市種族平等初步計畫」(Preliminary Citywide Racial Equity Plan)和首份「紐約市真實生活成本評估報告」；指出62%紐約客的收入低於「真實的生活開支」，其中白人的比率為44%，亞裔的比率為63%，非洲裔的比例為66%，西語裔的比率則達78%。他認為，這份數據凸顯了可負擔危機與種族不平等問題的密切相關。

作為紐約歷史上首個政府層級的種族平等框架，這份初步計畫設立了九個具體目標，包括推動收入平等、建立族裔細分數據管道、投資長期缺乏支持的社區、對市府員工進行反歧視訓練等。市府表示，市長平等與種族正義辦公室由紐約市民於2022年投票設立，未來也將調動各部門資源，以跨單位合作實現民眾所願。

市長移民事務辦公室2025年度報告指出，有無證移民的家庭共繳納了約967億元的總稅收。蘇維思強調，移民是驅動紐約前進的動力，市府因此有責任確保移民能夠有尊嚴地享受這座城市，「不僅在於機遇、收入，也包括藝術、文化等等讓紐約引以為傲的方面」。

三名市府官員表示，希望這份初步報告能接受民眾的監督，並強調市民的意見對報告完善有決定性作用。目前報告的回饋徵集管道已經開通，民眾可以透過填寫問卷發聲，https://shorturl.at/Vghp5。

阿里指出，在如今聯邦政府嚴苛的移民政策下，包括華人 社區在內都容易產生恐慌、困惑的情緒。如華社中就有針對川普政府試圖擴大移民法「公共負擔」(public charge)範圍的擔憂，害怕領取福利就會影響綠卡申請。她表示，若民眾有任何針對移民執法、法規調整的大小問題，都可致電移民辦公室熱線以獲得最新消息，電話：(212)788-7654。