曼哈頓黃金地段閒置公寓火災 建築全毀 4消防員受傷

圖34 曼哈頓雀兒喜一空置古舊公寓樓發生三級火災，導致建築全毀，所幸當時無人在內居住，沒有造成傷亡。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)區一古舊公寓樓12日凌晨發生三級火災，導致建築全毀。由於事發時該樓正處空置狀態，因此未造成住戶傷亡，但有四名消防員在救援過程中受傷。

市消防局(FDNY)官員在當日的記者會上介紹，火災發生於12日凌晨6時8分，地址為曼哈頓第七大道交西22街路口處的第七大道208號建築。消防部門接報後不久，火勢迅速從低處蔓延至六層，6時17分升級為二級火災、七分鐘後再次升級為三級火災，火勢直到當日上午8時許才獲控制。火災發生時，建築內沒有居民，而在參與撲救的近200名消防及急救人員中，共有四人負輕傷，現已均無大礙。

事發建築為一棟六層的古舊紅磚公寓樓，根據現場狀況，建築的樓頂被大火燒穿，五層和六層幾戶坍塌殆盡，樓內外地面上堆積了大量從上方墜落的金屬結構，均已被高溫灼燒變形、難以辨認其功能。相鄰的公寓樓亦受影響，部分玻璃破碎，有調查人員出入。

消防局方面表示，火災原因尚在調查中。由於大火導致樓梯結構幾乎全毀，勘查人員無法進入，只能通過消防雲梯從高處靠近建築查看，因此調查進度較為緩慢。

起火建築位於曼哈頓黃金地段，後方與雀兒喜的高端住宅區連為一體。代表該區的州參議員 博徹(Erik Bottcher)在Instagram上發文稱，該建築擁有「悠久且充滿挫敗感的歷史」，房東已不住在紐約，僅偶爾回來查看，雖然仍然履行納稅義務，卻將建築封起來閒置，多年來，此樓一直被醜陋的鷹架包圍。

附近居民及行人駐足觀看災後現場。(記者許君達╱攝影)