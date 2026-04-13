舊建築維護成本高於收入 多區租金續升 曼哈頓領漲

據市租金指導委員會近日發布的報告指出，紐約市多個社區的租金將持續上漲，其中以曼哈頓部分地區的漲幅最為明顯。(記者顏潔恩╱攝影)

據紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board, RGB)近日發布的報告指出，紐約市多個社區的租金將持續上漲，其中以曼哈頓部分地區的漲幅最為明顯，前五分別為曼哈頓中城、史泰登島 北岸、雀兒喜(Chelsea)、金融區、以及布碌崙(布魯克林)威廉斯堡、綠點區域。

此外報告指出，租金穩定(rent-stabilized)建築的維護成本在全市範圍內持續超過租金收入，對建築正常營運造成愈來愈大的財務壓力；目前，全市被歸類為「財務困難」(即支出高於收入)的建築比例為9.2%，較去年的9.3%略有下降。

而這類財務壓力主要集中在1974年前建成的老舊建築，以及租金穩定單位比例較高的物業；從行政區來看，財務困難建築數據的分布如下，曼哈頓占37.5%、布朗士 34.5%、布碌崙18.4%、皇后區 9.2%、史泰登島不到1%。

儘管如此，全市淨營運收入(NOI)卻仍持續成長，2023年至2024年間上升6.2%，但不同地區差異明顯，史島增幅最大、為15.1%，布朗士則小幅下降0.1%；單以社區來看，曼哈頓中城以17.4%的NOI增長領先，其次是皇后區牙買加的14%、以及布朗斯維爾(Brownsville)/Ocean Hill的13.3%。

不過法律援助協會(Legal Aid Society)對「租控建築陷入財務困境」的說法提出反駁，指出最新數據顯示房東的資產價值與收益仍在上升中；該協會引用2026年房貸調查報告稱，經通膨調整後，租金穩定單位的平均售價上升10.5%，而100%穩定單位的建築，價格更上漲20.4%。

法律援助協會指出，儘管報告預測維護成本上升，但這些預測可能發生變動，且未必反映租客的實際處境。