皇后區倉庫爆5級大火燒整夜 濃煙鼻居民不敢開窗

直至11日現場仍持續冒出濃煙，空氣中瀰漫刺鼻氣味。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市皇后區 大學點(College Point)一處大型工業倉庫10日晚突發五級大火，火勢迅速蔓延並延燒整夜未歇。至11日，現場仍持續冒出濃煙，空氣中瀰漫刺鼻氣味，周邊居民不敢開窗，憂心吸入煙霧影響健康。

現場畫面顯示，火勢在夜間一度猛烈翻騰，濃煙直衝高空，甚至飄散至數哩之外。(取自FDNY)

據悉，火災發生於10日晚約7時30分，地點位於130街20大道與22大道之間。根據市消防局(FDNY)資訊，起火建築為兩層結構，占地超過6萬4000平方呎，內部被分隔為多個區域，增加火場搜索與滅火難度。

消防人員在接報後數分鐘內趕抵現場，初步進入建築內部搜索，確認無人受困後隨即撤出，改由外部灌救。由於火勢猛烈，現場迅速升為五級火警，最高峰時動員超過90個單位、約300名消防與急救人員參與救援，並出動八部雲梯車自四面進行高空灌水作業。

現場畫面顯示，火勢在夜間一度猛烈翻騰，濃煙直衝高空，甚至飄散至數哩之外。(取自FDNY)

周邊多名目擊者回憶，當晚火勢之大遠超預期。(讀者提供)

消防局助理局長邁耶斯(Michael Meyers)表示，起火建築內堆放大量木材，幾乎相當於一座「室內木材堆場」，燃料體積龐大，使火勢迅速擴大且持續時間長，「火場內部的燃燒條件極為嚴峻」。

現場畫面顯示，火勢在夜間一度猛烈翻騰，濃煙直衝高空，並隨風北上飄散至數哩之外，一度影響威徹斯特郡部分地區，當地警方亦發布通告提醒居民可能聞到火災氣味。

周邊多名目擊者表示，當晚火勢之大遠超預期，「水量和火勢相比幾乎杯水車薪，怎麼灑都壓不住」。另有居民表示，濃煙幾乎覆蓋整個街區，「根本不敢開窗，怕煙直接灌進家裡」，也有人擔心煙霧中可能含有有害物質，選擇減少外出。

皇后區一處大型工業倉庫10日晚間突發五級大火，火勢迅速蔓延並持續燃燒整夜。(讀者提供)

11日中午，現場有多輛消防車連接消防栓，持續朝倉庫內部灌水降溫與清理餘火。(記者高雲兒╱攝影)

11日中午，現場有多輛消防車連接消防栓，持續朝倉庫內部灌水降溫與清理餘火。至下午，消防人員表示，目前已無明火，灌水主要為壓制殘餘高溫並防止復燃。建築內部仍不時冒出濃煙，現場空氣中瀰漫嗆鼻氣味。

火勢過後，倉庫外觀已面目全非，現場可見建築內部鋼架裸露、結構變形，大片牆面焦黑剝落。一輛停放在內的小型貨車在廢墟之中，四周堆滿燒毀殘骸，地面積水未退，仍可見煙霧自建築內部隱約冒出。

消防局表示，此次火警未造成人員傷亡。起火原因仍在調查中，相關單位將進一步釐清是否涉及電氣故障、人為因素或其他潛在風險。

火勢過後，倉庫的外觀已面目全非。(記者高雲兒╱攝影)