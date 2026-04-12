臉書移民詐騙猖獗 曼哈頓地檢籲Meta制止

曼哈頓地檢呼籲Meta制止臉書移民服務詐騙，警告假律師主要針對弱勢群體下手。(曼哈頓地檢提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin L. Bragg, Jr.)10日致函科技巨頭Meta ，要求其加強打擊在臉書(Facebook)及WhatsApp平台上冒充公益法律機構的詐騙帳號；地檢指出，近期接獲多起報案，有不法分子假冒如天主教慈善機構(Catholic Charities)等提供免費法律服務的組織，以「移民 法律協助」為名向受害者收費，進行詐騙。

白艾榮表示，此類詐騙專門針對尋求法律協助的移民群體，利用其對法律程序的不熟悉與急迫需求進行欺騙，案件數量呈上升趨勢。他呼籲Meta採取多項措施，加強平台審核與安全機制，以降低詐騙風險並保護用戶免於財產損失。

檢方同時宣布啟動一項公共宣導(PSA)行動，提醒市民識別常見詐騙手法。根據檢方整理，相關假冒「律師」通常具有多種特徵，例如僅透過社交媒體或WhatsApp聯繫、拒絕面對面會面、要求提前支付費用並以電子轉帳方式收款、聲稱所有會議及出庭均可在線完成、以及保證案件可快速處理等。

檢方提醒，正規的公益法律服務機構不會收取費用，民眾應避免與僅在線上聯繫、無實體辦公地點的「律師」合作，並可透過官方網站或電話直接向機構核實人員身分。此外，民眾亦可透過紐約州律師資料庫查詢執業資格，以確認律師是否具備合法資格。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)總裁兼執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)亦指出，社群平台未能有效遏止假冒帳號，使弱勢移民群體更易受騙。他呼籲Meta及其他科技公司承擔更大責任，強化監管與防護機制，同時也建議紐約州持續投入資源，確保移民能獲得合法且可信賴的法律服務。