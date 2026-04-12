我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

臉書移民詐騙猖獗 曼哈頓地檢籲Meta制止

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓地檢呼籲Meta制止臉書移民服務詐騙，警告假律師主要針對弱勢群體下手。(曼...
曼哈頓地檢呼籲Meta制止臉書移民服務詐騙，警告假律師主要針對弱勢群體下手。(曼哈頓地檢提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)10日致函科技巨頭Meta，要求其加強打擊在臉書(Facebook)及WhatsApp平台上冒充公益法律機構的詐騙帳號；地檢指出，近期接獲多起報案，有不法分子假冒如天主教慈善機構(Catholic Charities)等提供免費法律服務的組織，以「移民法律協助」為名向受害者收費，進行詐騙。

白艾榮表示，此類詐騙專門針對尋求法律協助的移民群體，利用其對法律程序的不熟悉與急迫需求進行欺騙，案件數量呈上升趨勢。他呼籲Meta採取多項措施，加強平台審核與安全機制，以降低詐騙風險並保護用戶免於財產損失。

檢方同時宣布啟動一項公共宣導(PSA)行動，提醒市民識別常見詐騙手法。根據檢方整理，相關假冒「律師」通常具有多種特徵，例如僅透過社交媒體或WhatsApp聯繫、拒絕面對面會面、要求提前支付費用並以電子轉帳方式收款、聲稱所有會議及出庭均可在線完成、以及保證案件可快速處理等。

檢方提醒，正規的公益法律服務機構不會收取費用，民眾應避免與僅在線上聯繫、無實體辦公地點的「律師」合作，並可透過官方網站或電話直接向機構核實人員身分。此外，民眾亦可透過紐約州律師資料庫查詢執業資格，以確認律師是否具備合法資格。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)總裁兼執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)亦指出，社群平台未能有效遏止假冒帳號，使弱勢移民群體更易受騙。他呼籲Meta及其他科技公司承擔更大責任，強化監管與防護機制，同時也建議紐約州持續投入資源，確保移民能獲得合法且可信賴的法律服務。

曼哈頓地檢呼籲Meta制止臉書移民服務詐騙，警告假律師主要針對弱勢群體下手。(曼...
曼哈頓地檢呼籲Meta制止臉書移民服務詐騙，警告假律師主要針對弱勢群體下手。(曼哈頓地檢提供)

白艾榮 移民 Meta

上一則

210億陽邊建屋案透明度遭質疑 社區關注資金與可負擔性

下一則

皇后區倉庫爆5級大火燒整夜 濃煙鼻居民不敢開窗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

包括臉書、Instagram…網詐猖獗 Meta平台遭點名騙子多

包括臉書、Instagram…網詐猖獗 Meta平台遭點名騙子多
紐約無證華男冒用身分詐貸購豪車再轉售 判囚30月

紐約無證華男冒用身分詐貸購豪車再轉售 判囚30月
紐約生存手冊／報稅季 防AI生成電郵、語音詐騙

紐約生存手冊／報稅季 防AI生成電郵、語音詐騙
AI冒充地產經紀人 房市詐騙升級

AI冒充地產經紀人 房市詐騙升級

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美