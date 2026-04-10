社媒治城玩流量 紐約市長成網紅

進步派的主張、Z世代的敘事，以及靈活的政治操作構成了曼達尼的溝通模式，短時間內他仍將是全美甚至全球Z世代追捧的「網紅市長」。(美聯社)

若說曼達尼(Zohran Mamdani)百日施政有什麼令人印象深刻之處，那絕非他的具體政策，而是他那一種難以複製的政治溝通風格。這位34歲的市長深諳流量法則，善用名人效應，頻繁藉助社交媒體直達年輕選民，同時在跨黨派關係上靈活周旋。100天來，曼達尼的每一次表態與公開活動，都在短時間內被網路社群瘋狂轉發與再詮釋，其影響力已超越傳統市政邊界，轉化為全球性的話題人物。

社媒自競選以來便是曼達尼的主戰場。他在TikTok和Instagram上發布逾千則短片，以邊走邊說的鏡頭語言打破政治人物的距離感，部分影片播放量突破千萬，幾令所有對手望塵莫及。上任之初，他便在市府舉辦「新媒體記者會」，邀請逾70名網紅、YouTube創作者和播客主持出席，受眾合計超過7730萬人，以此取代傳統媒體記者會作為政策傳播主渠道。3月底，他更宣布解除前任市長亞當斯 (Eric Adams)在2023年設立的TikTok禁令，允許各市府部門在嚴格安全規範下重啟帳號，並親錄短片宣布：「TikTok，我們回來了。」

在名人借力方面，曼達尼的操作可謂爐火純青。他邀請布朗士 出身的饒舌歌手卡迪·B(Cardi B)聯手為「兩歲班」計畫站台，兩人合作拍攝短片，並發起全市徵集宣傳歌曲比賽。33歲的卡迪·B在影片中說：「我感覺我還是個孩子，你卻在管理紐約。」。

在跨黨派斡旋上，曼達尼與川普總統(Donald Trump)的互動更耐人尋味。2月底的白宮會議，曼達尼趁機提出為皇后區陽邊鐵路場(Sunnyside Yards)上蓋項目爭取逾210億元聯邦資金，同時為一名遭ICE拘留的哥大 學生求情，對方隨後獲釋。馬瑞斯特民調顯示，59%市民認為他與川普維持了適當的工作關係。從競選期間的激烈攻擊，到如今圍繞聯邦投資、城市治理與移民案件的溝通往來，雙方都在彼此的政治需求中尋找空間，使政策層面的討論轉化為高流量的形象操作。 曼達尼在白宮與川普總統的會晤中，趁機提出為皇后區陽邊鐵路場上蓋項目爭取逾210億元聯邦資金，同時為一名遭ICE拘留的哥大學生求情，對方隨後獲釋。(美聯社)

就職百日，曼達尼將於12日(周日)舉行「百日演講」。這次他選在皇后區的Knockdown Center舉行活動，這是全市最大的獨立音樂場地，可容納逾3200名站立觀眾，氣氛更近音樂會而非政治集會。市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)向全市教師發出邀請函。進步派的主張、Z世代的敘事，以及靈活的政治操作構成了曼達尼的溝通模式，無論他的那一套極具社會主義色彩的政策將來碰壁與否，短時間內他仍將是全美甚至全球Z世代追捧的「網紅市長」。