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現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺

記者范航瑜／紐約報導
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曼達尼力主向富人和企業加稅，以填補54億元財政赤字，但州長霍楚明確反對。(路透)
曼達尼力主向富人和企業加稅，以填補54億元財政赤字，但州長霍楚明確反對。(路透)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)就任滿百日，他在競選時誘人的承諾，如今一一撞上了現實的高牆。免費公車、市營超市、富人加稅，住房券擴張一項接一項遭遇阻力，換來的卻是人事懸缺和議會對峙。民調顯示，曼達尼百日滿意度未過半，甚至遠低於前市長亞當斯(Eric Adams)。

免費公車是曼達尼競選期間最具代表性的口號之一。然而，他日前接受媒體訪問時坦承，免費公車今年無法實現，目前僅能寄望於納入州府預算談判的試行方案。公車票價定價權屬於大都會運輸署(MTA)，市長無法單方面拍板，須仰賴州長霍楚(Kathy Hochul)點頭放行。霍楚已明確表示，免費公車不在其預算計畫內。MTA主席利博(Janno Lieber)更直言，相關構想甚至從未有人向他提出，估計每年將損失逾10億元票箱收入，需審慎研究方可推進。

民主黨第65選區領袖于金山表示，免費公車等競選核心承諾至今未能兌現，足以說明當初不少政見不過是「空中樓閣」。于金山指出，曼達尼目前的民調支持度約48%，遠低於前任市長亞當斯就任百日時的61%。

在歷任市長的「百日表現」比較中，曼達尼目前約48%的支持度處於近年中段水平。前任市長白思豪(Bill de Blasio)2014年初上任時的支持度與曼達尼大致接近，約在四成至五成區間；彭博(Michael Bloomberg)與朱利安尼(Rudy Giuliani)在各自任期初期則普遍維持在五成以上，屬於較穩健的「蜜月期」表現。

市營超市的處境同樣進退失據。曼達尼承諾在全市五個行政區各設一間市營超市，以低於市價的批發定價打擊食品通脹。然而就任三個月，這項計畫尚無任何選址落實、建設動工或政策批核，目前仍停留在概念階段。市營超市屬市經濟發展公司(EDC)的職責範疇，但偏偏該機構自前任市長亞當斯(Eric Adams)時代的行政總裁金博(Andrew Kimball)1月辭職後，至今群龍無首。

負責主持物色人手工作的副市長蘇維思(Julie Su)公開批評EDC歷來過度依賴地產交易，指紐約過度仰仗金融與地產業是「城市經濟的弱點」。曼達尼也曾表明希望重塑EDC，尋找能夠將「經濟正義與經濟增長並行推進」的領導人，但這一用人取向本身已令傳統商界與他之間存在鴻溝。曼哈頓商會行政總裁沃克(Jessica Walker)批評，填補這一職位空缺是向商界展示市長重視經濟發展的最直接方式，如今拖延已久，令業界憂慮。

曼達尼力主向富人和企業加稅，以填補54億元財政赤字，而霍楚明確表態反對。市議會議長梅寧(Julie Menin)提出的替代方案以重新估算收支及削減開支為主，被曼達尼批為「不切實際」。若加稅之路受阻，曼達尼已表示考慮動用財產稅及市府儲備金，但此舉同樣未獲市議會支持。金融評級機構穆迪已將紐約市的信用展望由「穩定」下調為「負面」，成為疫情以來首次出現此類調整。穆迪指出，市府面臨持續且龐大的預算缺口，同時依賴一次性手段如動用儲備金來平衡預算均被視為潛在風險。

于金山坦言，華人社區一開始對曼達尼期望本就不高，因此也談不上失望。「我們當初並不看好他的政見能夠達到預期的目的，」他說，「但我們希望他往後能更貼近居民的實際需求。」于金山表示，曼達尼的施政方向將令市府福利開支只增不減，長遠加劇財政壓力。不過他補充，百日畢竟仍在蜜月期，仍寄望曼達尼在餘下三年多任期內能夠「更加務實，少談意識形態」。

民主黨 亞當斯 MTA

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