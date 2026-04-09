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法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

記者高雲兒／紐約報導
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8日晚約6時，嫌犯阿馬蒂特拉（右二）在市警109分局完成初步訊問後被警方押解移送...
8日晚約6時，嫌犯阿馬蒂特拉（右二）在市警109分局完成初步訊問後被警方押解移送。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警方8日通報，針對3月發生於皇后區法拉盛艾利大道(Avery Ave)導致四死的火災命案，案件偵辦出現關鍵進展，警方已拘捕一名涉案男子。這是該案自3月27日被市法醫辦公室裁定為「他殺」後，首次有嫌犯被捕。

警方表示，38歲男子阿馬蒂特拉(Roman Amatitla)因涉嫌縱火等罪名，於8日下午3時40分在他位於皇后區艾姆赫斯特的家中被警方留置，他的住址登記於皇后區Calamus Avenue；他隨後被帶到位於法拉盛的家中正式逮捕，並被帶往市警109分局問話。當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步訊問後，被警方押解移送至州刑事法院。皇后區地檢處說，預計阿馬蒂特拉將於9日在州刑事法院過堂。

當阿馬蒂特拉戴著手銬，被多名警員押解出市議109分局時，全程低頭，對媒體的提問一言不發。

檢方已對他提出包括八項謀殺罪、12項攻擊罪、八項縱火罪及四項輕竊盜罪在內的多項重罪指控。警方未進一步說明嫌犯與案發建築或受害者之間的具體關聯，作案動機仍待釐清。

據AmNY引述消息來源指出，阿馬蒂特拉與被縱火的建築過去並無關聯，也不認識其中的住戶。對此說法，警方目前尚未證實。

本案發生於3月16日中午約12時30分，警方接報前往法拉盛艾利大道132-05號處置火警。由於火情不斷升級，消防局先後派出多達230名消防人員抵達現場撲滅火勢，急救人員在現場宣告三人死亡，包括一名三歲女童、一名50歲男子及一名61歲女子；另有一名63歲男子送醫後不治，事件共造成四華人死亡、四人受傷。

市法醫辦公室已於3月27日將該案確定為「他殺」，案件由最初的火災事故，升級為刑事命案調查。警方當時公布兩名死者身分，分別為三歲女童楊思涵(Sihan Yang，音譯)及50歲男子崔成日(Chengri Cui，音譯)。另一名61歲女性與63歲男性的身分，仍有待完成家屬通知程序後公布。

本報此前報導指出，該建築長期存在違規與管理問題，包括非法隔間、多戶群租及逃生通道受阻等隱患。市府紀錄顯示，該址多年來累積大量違規與投訴，並曾被開出罰單及部分清空令，但實際改善有限。此外，房東自2025年10月起針對多個樓層住戶提起驅逐訴訟，並於2026年2月取得多項執行判決，部分驅逐令距離火災發生僅數周時間。

8日晚約6時，嫌犯阿馬蒂特拉（左二）在市警109分局完成初步訊問後被警方押解移送...
8日晚約6時，嫌犯阿馬蒂特拉（左二）在市警109分局完成初步訊問後被警方押解移送。(記者高雲兒／攝影)

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