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涉襲紐約市長官邸 2嫌有ISIS背景被起訴

記者許君達／紐約報導
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宣稱效忠恐怖組織「伊斯蘭國」並涉嫌向紐約市長官邸外抗議人群投擲爆炸裝置的兩名嫌犯...
宣稱效忠恐怖組織「伊斯蘭國」並涉嫌向紐約市長官邸外抗議人群投擲爆炸裝置的兩名嫌犯，被聯邦起訴八項重罪，最高可判處終身監禁。圖為嫌犯巴拉特向人群投擲含有高敏感型爆炸物裝置的瞬間。(檢方提供)

紐約南區聯邦檢察官辦公室7日宣布起訴於一個月前在紐約市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)外向抗議人群投擲爆炸裝置的嫌犯巴拉特(Emir Balat)和卡尤米(Ibrahim Kayumi)，兩人在被捕後均宣稱自己與極端恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)有關，並各自被控八項重罪，最高可判處終身監禁。

根據法庭文件，兩人於今年3月7日從賓州駕車前往曼哈頓，中午抵達瑰西園附近，當時該地正在舉行一場帶有反穆斯林色彩的示威活動。嫌犯巴拉特首先將一枚自製的簡易爆炸裝置扔進抗議現場，隨後跑向等候在約定地點的卡尤米，從其手中接過第二枚爆炸裝置，然後將該裝置投擲到數名執勤警員身邊。所幸兩枚裝置均未能引爆，未造成傷亡。

起訴書指出，巴拉特在被捕後，曾向押送他的警員闡述其「信仰」，稱「他不會對詆毀先知的人袖手旁觀」。抵達警局後，巴拉特索取紙筆，寫下「宣示效忠伊斯蘭國」、並詛咒異教徒下地獄的語言。在接受審訊時，他還提到2017年曾造成三人死亡的波士頓馬拉松恐怖襲擊事件，稱「死的人太少」，「我要更大的規模」。同案被告卡尤米亦公開宣稱他效忠ISIS，並在網上看過ISIS的宣傳內容。

調查人員在巴拉特的車內還發現了一張存有行車記錄儀數據的記憶卡。還原內容後發現，兩人在駕車前往紐約的途中，曾詳細討論過襲擊的動機、方式與目標。其中巴拉特明確表示，他們的目標是「政府」和「平民」，並稱他曾計算過裝置的殺傷力，「大概會殺死8到16人」，如果現場人潮擁擠，死傷人數可能達到30至60人。

現年18歲的巴拉特和19歲的卡尤米各自被控共謀向外國恐怖組織提供物質支援與資源、向制定外國恐怖組織提供及企圖提供物質支援與資源、共謀使用大規模毀滅性武器、企圖使用大規模毀滅性武器、在實施聯邦重罪期間攜帶爆炸物、運輸爆炸物、跨州運輸及接收爆炸物以及非法持有破壞性裝置八項罪名。如果罪名成立，最高可判處終身監禁。

波士頓 賓州 紐約市

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