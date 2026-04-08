免費公車外 華裔學者提「更值的10億元」地鐵、住房案

這份報告具體規畫了十餘條可行路線，並以十年為一單位，分為四個階段循序漸進。(取自於報告)

隨著市長曼達尼(Zohran Mamdani)力推「全民免費巴士」以及紐約市議會研議擴大為更多低收市民提供免費公車與地鐵服務的「公平票價」(Fair Fares)計畫，紐約如何運用有限的交通資金，再次成為公共討論焦點。紐約大學馬龍城市管理研究所(Marron Institute of Urban Management)的一份最新研究「更值的十億元」(A Better Billion)提出了不同的視角：與其將稅金用於營運補貼，不如投入地鐵擴建，從根本上解決交通與住房的雙重困境。

該報告主要作者、華裔研究員唐Franklin表示，研究的核心數據「十億元」，是基於紐約目前巴士票款與相關營運收入的估算。(記者高雲兒╱攝影)

十億投資未來會如何？

該報告主要作者是華裔 研究員唐Franklin，他在接受採訪時表示，研究的核心數據「十億元」是基於紐約目前公車票款與相關營運收入的估算。這意味著，若政府實施全面免費公車，每年可能需撥款10億元填補資金缺口。

「我們只是把這筆錢拿來做一個假設：如果它不用於眼前的補貼，而是轉向基礎設施投資，40年後的紐約會變成什麼樣？」唐Franklin說。

根據報告測算，若將這筆年度資金結合聯邦撥款，可形成數百億元的資金池，足以支持紐約進行近百年來最大規模的地鐵網擴張。

報告具體規畫了十餘條可行路線，並以十年為單位，分為四個階段循序漸進。

在路線選擇上，唐Franklin團隊聚焦於「需求已存在」但被長期忽視的交通線。例如，皇后區的山邊大道(Hillside Ave)每日公車乘客量達20萬人次，卻始終缺乏地鐵覆蓋。報告將此處列為前20年的優先建設項目之中。

此外，針對東皇后區通勤族依賴公車轉乘的困難，報告提出將E、F線向東延伸至皇后村(Queens Village)及長島一帶，並延伸現有路線至勞雷爾頓(Laurelton)，利用既有鐵路降低徵地與建設成本。

備受關注的「皇后快線」(QueensLink) 計畫也被納入其中。該構想試圖利用廢棄鐵道連接南北皇后區。唐Franklin解釋，這類項目因具備「既有路權、社區支持度高、建設難度低」等特質，具備極高的實機執行價值。同時，報告也試圖打破地鐵以曼哈頓為中心的放射狀結構，規畫了跨布朗士 東西向軌道交通及向西延伸的地鐵二大道線，增強行政區之間的直接聯繫。

地鐵延伸釋放住宅潛力

報告最核心的社會洞察在於將交通與住房視為一體。唐Franklin說，紐約房租居高不下，原因之一在於許多區域「交通不發達」，導致土地無法承載更多人口。

他以法拉盛為例，若能將地鐵延伸至162街及莫瑞丘(Murray Hill)一帶，結合現有的土地規畫(Zoning)，可立即釋放數千個新增住宅單位，「很多地方不是不能建房，而是沒有地鐵支撐。」

面對地鐵建設可能導致地價上漲的質疑，唐Franklin坦言，這是市場規律，但他強調若整體住房供給大幅增加，長期來看才有機會壓低租金，若不增加供給，房價只會隨著人口壓力持續攀升。