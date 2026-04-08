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ICE在紐約逮捕人數增加 遣返減少 倡議團體批盲目執法

記者許君達／紐約報導
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移民執法數據顯示，ICE紐約分局今年以來的逮捕人數大增，但真正構成驅逐標準的人數...
移民執法數據顯示，ICE紐約分局今年以來的逮捕人數大增，但真正構成驅逐標準的人數則較上年同期減少。圖為位於曼哈頓的ICE紐約分局。(記者許君達／攝影)

根據國土安全部(DHS)最新公布的移民執法數據，移民與海關執法局(ICE)紐約分局2026年以來的逮捕行動較上年同期顯著加速，但其中達到驅逐出境標準的被捕者反而減少。

數據來自移民權利倡議團體「驅逐數據計畫」(The Deportation Data Project)依據信息公開法向聯邦政府索取的公開資訊。

紐約網路媒體「Gothamist」報導，統計顯示，2026年1月20日至3月11日間，ICE紐約分局共逮捕了超過1200人，其中195人最終被驅逐。川普政府上任之初，ICE在去年同期逮捕總數462人，但其中342人達到驅逐標準，驅逐率達74%。

「Spectrum News」的數據分析顯示，自2025年1月20日以來，紐約地區共有9619人被ICE逮捕，但其中有刑事定罪紀錄的僅占約21%，高達63%的被捕者僅涉及屬民事範疇的移民違規，包括無證入境或逾期滯留等。

紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)監督律師貝爾舍(Amy Belsher)表示，上述數據顯示ICE在執法時，正在從最初的精準抓捕轉向「先捕後問」的方式，導致很多原本不應面臨遣返的移民、甚至完全無辜者被捕，然後再經過法律程序獲釋，既給當事人帶來不必要的傷害，也浪費了行政資源。

數據還顯示，川普政府對於未成年人的移民執法正日趨嚴厲和精準。根據「Gothamist」統計，川普上任後的2025年1月至2026年3月間，ICE紐約分局共逮捕了466名未成年人，而在拜登任內的2023年1月至2024年3月間，未成年人被捕總數達2867人，降幅達84%。然而，川普政府驅逐了196名被捕的未成年人、拜登政府僅驅逐了187人。

此外，數據還顯示川普政府任內的移民逮捕總數並未比其前任大幅增加。對比2023年1月至2024年3月以及2025年1月至2026年3月的執法數據，拜登政府在紐約逮捕了9376人，川普政府則逮捕了9619人，僅有少量增加。

拜登 川普 聯邦政府

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