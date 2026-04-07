網路詐騙猖獗 州檢察長點名Meta平台騙局多

紐約州檢察長詹樂霞提示，Meta旗下社群平台上的投資騙術猖獗。騙子利用AI時代人們對權威的迷信和對未來的焦慮製造騙局，圖為Instagram上一則使用深偽技術冒充名人Kevin O'Leary發布的虛假投資廣告。(州檢察長辦公室提供)

紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)6日發布消費者預警，點名社媒巨頭Meta ，提示紐約人警惕Meta平台上日益猖獗的投資詐騙圈套。Meta旗下的熱門社群應用程式包括臉書、Instagram以及WhatsApp 等；根據詹樂霞的預警，騙子利用這些平台的強社交屬性廣泛聯絡受害者，並使用最前沿的人工智慧(AI)技術輔助其行騙，令人防不勝防。

消費者預警指出，用戶在Meta旗下社群平台上看到的投資類廣告，尤其是許以優厚回報的廣告，幾乎都是騙局。其騙術可歸納為「引誘-收割」兩大步驟，詐騙者先用虛假廣告吸引受害人點擊進入釣魚鏈接，然後冒充「投資顧問」誘使其購入金融產品或加密貨幣。

在收割階段，詐騙者首先會吐出一些「投資收益」，讓受害者吃到一些甜頭，並死心塌地地相信「高收益投資」的真實性，待時機成熟後，詐騙者會使用「捲包燴」(Pump and Dump)的手段一次性捲走所有資金後跑路，或在受害者使用的交易平台上動手腳，使其無法提取現金。

詹樂霞表示，這種「養套殺」式的騙術並非新鮮伎倆，但有些不法者充分利用了AI時代普通人的心理行騙。預警中給出了兩個案例，詐騙者分別使用AI深偽技術(Deep fake)，在未經授權的情況下非法生成了電視明星兼成功商人Kevin O'Leary的頭像，使人誤認為詐騙廣告由他代言，利用普通人盲信權威的心態吸引受害者上鉤。另一個案例則利用人們對於AI時代潛在衝擊的焦慮感，以「把握機會，透過ChatGPT機器人獲取知識與利潤」為主題發布虛假投資廣告。

詹樂霞的消費者預警表示，信譽良好的投資顧問或金融服務業者通常不會在社群平台上廣泛投放廣告，更不會將他們的「成功策略」隨便廣而告之。用戶若看到包含如下內容的投資宣傳，包括承諾保本高收益、名人背書、高壓銷售、要求使用加密貨幣、要求他人代收錢款以及要求跳轉至WhatsApp等加密聊天平台等，就要警覺。在決定投資之前，務必使用https://reurl.cc/X2Ey6D工具查詢投資理財顧問的資質、上網搜索該顧問的口碑，並注意其電郵地址的後綴是否來自正規公司域名。若有熟識且可信賴的投資顧問，也可向他們諮詢。

此外，社群平台使用者也有必要注意隱蔽自己的社交痕跡，避免騙子順藤摸瓜，或冒充好友來行騙。

紐約州居民一旦遭遇詐騙，應立即向州檢察長辦公室報告，網址：https://reurl.cc/9W4aEa，或撥打熱線(800)771-7755。