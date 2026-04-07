紐約市學校採電子通行證 記錄學生如廁時間惹議

紐約市公立學校近年逐步導入電子通行證系統「SmartPass」，提升校園管理效率的同時，也引發對學生隱私與日常自由的討論。(本報檔案照)

紐約市 公立學校近年逐步導入電子通行證系統「SmartPass」，學生在上課期間如需離開教室，包括前往洗手間、護理室或其他辦公室，須透過電子裝置登記並取得通行許可。系統會同步記錄學生去向及停留時間，此一措施在提升校園管理效率的同時，也引發對學生隱私與日常自由的爭議。

目前全市已有約160多所學校採用該系統，取代傳統紙本通行證。學生需在教室內透過平板或電腦申請「外出」，經教師批准後方可離開。系統會顯示學生姓名、目的地與離開時間，教師與校方可即時掌握走廊人數，並設定同一時間可外出的學生數量上限，以避免學生聚集或在走廊逗留過久。

校方表示，電子通行證有助改善課堂秩序，減少學生以如廁為由長時間離開教室的情況，也能在突發事件時迅速確認學生位置，提高校園安全性。有教師指出，系統讓管理更為直觀，也減少紙本流程帶來的混亂。

不過部分學生對此表達不適應。有學生表示，如廁時間被系統記錄甚至限制，可能帶來壓力，尤其在身體不適或需要較長時間時，容易產生焦慮感。也有學生指出，若同一時段外出名額已滿，需等待批准，影響基本需求。

紐約公民自由聯盟(NYCLU)表示，系統長期累積學生行為數據，包括行動時間與頻率，可能涉及過度監控，並引發資料保存與使用範圍的疑慮，並且將日常如廁等個人行為納入數位紀錄，界線有待釐清。

此外，經費投入亦受到關注。相關資料顯示，紐約市近年在電子通行證系統上的支出達數十萬元，每校導入成本約數千元。在教育資源分配備受討論的背景下，此類科技系統的優先性遭到多方質疑。

市教育局回應表示，SmartPass 屬校方可自行選擇的管理工具，並非全市強制推行，系統亦符合學生隱私相關規範。是否採用及如何設定使用方式，主要由各校依實際需求決定。