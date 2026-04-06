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紐約復活節彩帽遊行 陰雨不減熱情 創意百花齊放 展現城市活力

記者曹馨元╱紐約報導
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更有參與者費心打造巨型氣球禮服，吸引無數遊客爭相合照。(記者曹馨元╱攝影)
更有參與者費心打造巨型氣球禮服，吸引無數遊客爭相合照。(記者曹馨元╱攝影)

一年一度的紐約市復活節彩帽遊行(Easter Parade and Bonnet Festival)5日在曼哈頓第五大道登場。儘管當日天公不作美，但陰雨天氣並未阻擋民眾參與熱情；成千上萬的市民與遊客戴著精心設計的頭飾登場，展現這座城市獨有的生命力，也藉此喊出藝術、政治及文化的多元宣言。

遊行於當日上午10時至下午4時登場，以聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)為核心，民眾沿著第五大道49街漫步至57街。這場盛會不設門檻、無須報名，亦無固定隊伍或花車，完全由紐約客與觀光客自發參與。

遊行傳統 溯及1970年代

紐約復活節遊行的傳統可追溯至1970年代，當時上流社會教徒會在節日當天，穿著精緻服飾前往教堂參加周日禮拜，結束後則沿著第五大道步行展示裝扮。如今，這一傳統成為了一場全民參與的街頭嘉年華，各年齡層、背景的參與者只需戴上一頂吸睛的帽子便可成為第五大道上的焦點。

華人市民Lily自2018年開始便從未缺席彩帽遊行，她笑說，這場包容萬象的同樂會是讓她可以「show off」(出風頭)的難得機會，因此每年都精心搭配顏色、手作彩帽禮服，樂此不疲。今年Lily的彩帽更融入時下流行的Labubu，成為眾人誇讚的小巧思。

兔子與雞蛋 最常見元素

復活節兔與復活節彩蛋是節日最具標誌性的兩大象徵，傳說中，復活節彩蛋就是由復活節兔發放的。因此，在彩帽遊行現場，毛茸茸的兔子與雞蛋、小雞是最常見的兩大元素。而天馬行空的紐約市民更在此之外帶來無比精彩的創意，有市民將活動所處的聖派翠克大教堂做成魚缸景觀戴在頭上，也有市民將珠寶品牌蒂芬妮(Tiffany)名作「石上鳥」做成頭飾；更有參與者費心打造巨型氣球禮服，吸引無數遊客合照。

對於第二年參加彩帽遊行的華人于女士及唐女士，活動現場也是她們的「靈感創意庫」。「看著大家精采打扮，我好像在記筆記一樣，等著明年再做出什麼不一樣的」，唐女士說。作為大學時期的好友，兩人的友情已延續數十年；而于女士此次印象最深刻的便是著同主題裝扮的母女一行四人，「希望明年我們也能像她們一樣，帶著女兒輩一起來，不僅突出創造力的樂趣，也有家庭的溫馨」。

彩帽遊行 同時呼籲反戰

紐約街頭從來不缺政治表達，而在美伊戰爭持續延燒的當下，彩帽遊行也成了呼籲反戰、和平的陣地。天主教徒拉起橫幅，舉起標語，引用羅馬天主教宗良14世(Pope Leo XIV)的宣言指，發起戰爭的領導者「雙手沾滿鮮血」，「上帝絕不會聽取這些人的禱告」。也有市民將頭飾設計成有和平鴿停留的地球儀，「(和平)是我們現在最需要的」。

帶著兒子秦Martin前來的華人市民Maggie表示，遊行現場氛圍融洽、歡樂不斷，也是她此次參與的初衷。「現在國際環境比較亂，希望花朵、色彩這樣美好的東西能給大家帶來一些信心」，Maggie還準備了巧克力糖果，準備隨時分發給現場的小朋友，「能夠為大家帶來一點快樂，本身就是一種貢獻」。

于女士此次印象最深刻的便是著同主題裝扮的母女一行四人。(記者曹馨元╱攝影)
于女士此次印象最深刻的便是著同主題裝扮的母女一行四人。(記者曹馨元╱攝影)

對於第二年參加彩帽遊行的華人于女士及唐女士，活動現場也是她們的「靈感創意庫」。(...
對於第二年參加彩帽遊行的華人于女士及唐女士，活動現場也是她們的「靈感創意庫」。(記者曹馨元╱攝影)

成千上萬的市民與遊客配戴著精心設計的頭飾登場，展現這座城市獨有的生命力。(記者曹...
成千上萬的市民與遊客配戴著精心設計的頭飾登場，展現這座城市獨有的生命力。(記者曹馨元╱攝影)

一年一度的紐約市復活節彩帽遊行(Easter Parade and Bonnet...
一年一度的紐約市復活節彩帽遊行(Easter Parade and Bonnet Festival)於曼哈頓第五大道登場。(記者曹馨元╱攝影)

有市民將頭飾設計成有和平鴿停留的地球儀，「(和平)是我們現在最需要的」。(記者曹...
有市民將頭飾設計成有和平鴿停留的地球儀，「(和平)是我們現在最需要的」。(記者曹馨元╱攝影)

天主教徒拉起橫幅，舉起標語，引用教宗宣言指，發起戰爭的領導者「雙手沾滿鮮血」。(...
天主教徒拉起橫幅，舉起標語，引用教宗宣言指，發起戰爭的領導者「雙手沾滿鮮血」。(記者曹馨元╱攝影)

有市民將活動所處的聖派翠克大教堂做成魚缸景觀戴在頭上。(記者曹馨元╱攝影)
有市民將活動所處的聖派翠克大教堂做成魚缸景觀戴在頭上。(記者曹馨元╱攝影)

不少帶著狗狗前來的參與者更是為寵物也戴裝飾。(記者曹馨元╱攝影)
不少帶著狗狗前來的參與者更是為寵物也戴裝飾。(記者曹馨元╱攝影)

華人市民Lily(左二)自2018年開始便從未缺席彩帽遊行，帶著兒子秦Marti...
華人市民Lily(左二)自2018年開始便從未缺席彩帽遊行，帶著兒子秦Martin(右一)前來的華人市民Maggie(右二)表示，遊行現場的氛圍融洽是她此次參與的初衷。(記者曹馨元╱攝影)

也有市民將珠寶品牌蒂芬妮(Tiffany)名作「石上鳥」做成頭飾。
也有市民將珠寶品牌蒂芬妮(Tiffany)名作「石上鳥」做成頭飾。

華人 紐約市 復活節

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