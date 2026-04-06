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補財政缺口 市議會提增數百闖紅燈攝像機

記者胡聲橋╱紐約報導
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市議會提案將再增設闖紅燈攝像機至上千個，並將增設計畫納入填補預算缺口方案。(記者...
市議會提案將再增設闖紅燈攝像機至上千個，並將增設計畫納入填補預算缺口方案。(記者范航瑜╱攝影)

今年1月，市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布將在2026年底前在總共600個路口安裝闖紅燈攝影機。為填補市府的54億元預算缺口，日前市議會公布方案，包括將闖紅燈攝影機數量增加到1325個路口的提案。

2024年，州長霍楚(Kathy Hochul)簽署法案，允許紐約市最多在600個路口安裝闖紅燈攝影機。當時紐約市已安裝了150個闖紅燈攝影機，計畫到2027年底增加到600個。

截止2025年底，紐約市已安裝211個闖紅燈攝影機，今年1月，市長曼達尼宣布在2026年底前再安裝389個，從而將總數增至600個。這是紐約市可安裝闖紅燈攝影機的上限，增加更多需要修改相關法律。根據安裝計畫，紐約市將在頭五個星期先增設250個，其餘部分將在2026年陸續安裝完成。

市交通局局長弗林(Mike Flynn)當時表示，闖紅燈是紐約街道上最危險的行為之一，「這些攝像機已經在安裝路口減少了73%的闖紅燈事件」。據交通局資料，設有紅燈攝像頭的路口，側撞事故減少65%，追尾事故減少49%。

現在市議會將增加闖紅燈攝影機數量的提案納入填補預算缺口的方案，這說明增加闖紅燈攝影機並不只是為了交通安全。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)最初提議在紐約市安裝1325個闖紅燈攝影機。他表示，150個紅燈攝像機只覆蓋紐約市1%的路口，他認為覆蓋率應該增加到10%，也就是1325個紅燈攝像機。

報告顯示，2025年，紐約市 211個闖紅燈攝影機帶來了3180萬元的收入。如果紐約市增加更多攝影機，這一數字將躍升至每年1億9970萬元。

霍楚 紐約市 曼達尼

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