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皇后區居民訴賭場案遭駁回 主審法官隨後宣布迴避

記者許君達╱紐約報導
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紐約州博彩委員會去年年底投票決定為大都會公園賭場項目發放牌照，該項目位於法拉盛旁...
紐約州博彩委員會去年年底投票決定為大都會公園賭場項目發放牌照，該項目位於法拉盛旁，附近華社普遍擔心該賭場會加劇華人居民賭博成癮的問題。圖為大都會公園賭場項目效果圖。(取自大都會公園官網)

五名皇后區居民上月在曼哈頓向紐約州高等法院提起訴訟，挑戰州博彩委員會批准法拉盛大都會公園賭場牌照的決定。根據最新公布的法庭文件，主審法官莫因(Nicholas W. Moyne)以管轄地不當為由駁回了訴訟，但他隨後又宣布因個人原因迴避該案件，並交由其他法官繼續審理。

根據此前的報導，包括Bernadette McCrann在內的五名皇后區居民指控州博彩委員會舉辦的大都會公園賭場公聽會程序不公，且未考慮投資人過往的商業品行，因而挑戰該賭場項目所獲賭牌的合法性。訴狀3月20日被提交至位於曼哈頓的紐約州高等法院紐約郡分院，法官莫因則在3月27日簽發駁回決定，稱原告將訴狀提交至錯誤的法院，因而拒絕受理該案並關閉案件，但強調該命令不影響(without prejudice)原告方未來重新提告。

4月2日，莫因再次簽發一則聲明，表示自己與被告方州博彩委員會內的一名成員有間接社交關係，「雖然不影響公正性，但仍可能給公眾帶來不公正的印象」，因此決定迴避，並宣布該案已被轉回法院書記官處，等待重新分配法官。

原告所在的反賭場民間團體NoCasinoFMCP隨後發布聲明，表示其正在針對莫因法官的駁回決定提起重審動議。原告在聲明中主張，根據紐約州民事訴訟法(CPLR)第506(b)條規定，訴訟應在被告方做出行政決定的司法轄區內提起，而州博彩委員會是在其位於曼哈頓的辦公機構內做出向大都會公園賭場授予賭牌的決定，因此曼哈頓所在的紐約郡是適當的管轄地。

根據訴狀，原告方指控賭場項目公聽會故意排斥反對方發表意見的機會。NoCasinoFMCP介紹，他們有多項反對意見未能在公聽會上表達出來，包括加劇周邊社區賭博成癮問題、法拉盛和可樂娜社區數萬居民被迫搬遷以及導致法拉盛草原-可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)內損失78畝公共綠地等。

皇后區居民提告挑戰州博彩委員會授予法拉盛大都會公園賭場牌照的行政決定，遭曼哈頓州...
皇后區居民提告挑戰州博彩委員會授予法拉盛大都會公園賭場牌照的行政決定，遭曼哈頓州高院法官以「管轄地不當」為由駁回，但主審法官莫因隨後因自己與被告方一成員有間接私交，宣布迴避並退出該案。圖為華人居民在法院外舉牌抗議賭場建案。(記者許君達╱攝影)

紐約州 皇后區 法拉盛

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