搶劫女友曾任職銀行近7000元 歹徒遭認出被捕

班森賀18大道一家銀行搶劫案告破，嫌犯被逮捕控罪。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林 )貝瑞吉一名銀行劫匪在其女友曾經工作過的銀行持槍搶劫得手近7000元現金後，被銀行職員認出，隨後遭逮捕和起訴。若罪名成立，這名被告將面臨最高27年監禁。

消息人士稱，59歲的蘭達佐(Vincenzo Randazzo)今年2月剛從南卡羅來納州搬回布碌崙，此前他曾在南卡做過一段時間的叉車司機。根據法庭文件，3月5日下午大約5時30分，他持槍搶劫了班森賀18大道交70街處的帝國州銀行(Empire State Bank)，從櫃員處搶走6953元現金後逃離現場。被搶銀行所在地正好是班森賀華人 聚居地，周圍有很多華人店鋪。

根據起訴書，蘭達佐在搶劫前戴上了面具，並試圖遮蓋逃跑車輛的車牌，但除此之外，他似乎並沒有過多隱藏自己的行蹤。聯邦調查局 (FBI )稱，他身穿一套醒目的服裝走進銀行，包括黃色工裝夾克、淺灰色連帽衫、藍色牛仔褲、白色運動鞋、黑色手套和黑色太陽眼鏡，以及黑色醫用口罩，很容易辨認。作案後，蘭達佐鑽進了一輛停在附近的黑色2023款起亞EV6轎車，車上掛著南卡車牌。

消息人士稱，盡管嫌犯戴著面具，銀行員工還是認出了他，因為他之前曾來探望過女友。

根據起訴書，監視器畫面拍到，搶劫案發生後，他摘下面具並取下遮蓋汽車後車牌的物品。FBI稱，這輛車登記在蘭達佐名下，執法人員在案發幾日後就在他家附近發現了這輛車。

根據法庭文件，他於3月17日在位於貝瑞吉的家中被逮捕。警方在他家中搜出了四把手槍和2800多元贓款。消息人士稱，失業且無犯罪紀錄的蘭達佐告訴調查人員，他需要這筆錢來支付房租。

他於4月1日被起訴。如果在暴力犯罪中使用槍枝的罪名成立，將面臨最高27年的監禁，其中至少七年為強制刑期。

消息人士稱，蘭達佐被逮捕後，紐約東區聯邦法院法官斯坎倫(Vera Scanlon)下令以10萬元的保釋金將其釋放。保釋金由其女兒支付，她是紐約市警察局的一名警官。