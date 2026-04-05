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聯合國財困恐殃及紐約背債 曼達尼會秘書長承諾全力支持

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(左)日前與聯合國秘書長古特瑞斯(右)在聯合國總部會面，表示市府願意全...
市長曼達尼(左)日前與聯合國秘書長古特瑞斯(右)在聯合國總部會面，表示市府願意全力協助聯合國度過財政難關。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近期與聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)在聯合國總部會面，表示市府願意全力協助聯合國度過財政難關。會面背景正值川普政府拒絕繳納會費，令聯合國面臨嚴重財政危機，而紐約市本身亦可能因前市長亞當斯(Eric Adams)任內簽署的一項擔保協議，被迫承擔數以百萬計的潛在費用。

市長辦公室國際事務主任阿爾奇拉(Ana María Archila)3月31日陪同曼達尼出席了此次會面。她形容曼達尼與古特瑞斯兩人志趣相投，並指出問題的根源在於聯邦政府拒不履行財政承諾，市府對此表示愛莫能助，「當有實力的國家不盡繳費義務，財政危機便無可避免」，阿爾奇拉表示。

美國積欠聯合國近40億元，其中包括約20億元的會費，古特瑞斯已就此發出財政崩潰的警告。聯合國發展公司(United Nations Development Corporation)去年為翻新毗鄰聯合國總部的兩棟辦公大樓，發行了3億6500萬元債券。亞當斯市府當時同意為這批債券提供後備擔保，一旦聯合國租戶棄租，市府將每年承擔高達2500萬元的租金，如今聯合國財政吃緊，紐約市的這項承諾隨時可能被觸發，而市府眼下已面臨54億元的財政缺口，令曼達尼推行進步施政議程的空間愈發捉襟見肘。

聯合國發展公司執行副總裁兼法律總顧問科爾(Rob Cole)表示，市府當時之所以同意擔保，是因為商業地產市場低迷，「市府挺身而出，就是因為聯合國對紐約至關重要」。這兩棟辦公大樓翻新後，聯合國機構將以每平方呎51元的租金入駐，遠低於市場價。十年前一份市府經濟影響報告曾估計，聯合國的存在每年為紐約帶來37億元的經濟活動，並提供2萬5000個職位。

聯合國機構對紐約辦公空間的需求本身亦在萎縮，多個聯合國附屬機構持續將人員遷往美國境外，原因之一是美國的運營成本高昂，加上其他國家積極招攬。其中一個附屬機構近期宣布，將400名員工從紐約遷往西班牙馬德里及德國波昂，但關於聯合國是否會遷離紐約，各方目前普遍認為可能性微乎其微。

川普2月接受媒體訪問時承認，他並不知道美國積欠聯合國款項，但稱自己「很容易就能解決問題」，只要聯合國開口要求，他便可設法讓其他國家一起繳費。

川普 聯邦政府 紐約市

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