反對史島建遊民所 民代率300居民抗議

4日上午，史泰登島民代與民眾齊聚Arthur Kills 4934號擬建遊民所的工程地址抗議，並透露將透過法律行動阻止計畫。(民眾提供)

市府欲在史泰登島 南灘(South Shore)一塊空地興建遊民所，該計畫消息一出即引發居民不滿。4日，多位民代與約300餘名居民在工地前示威抗議，表示已準備提出訴訟阻止該計畫的推行。

去年3月起，便傳出市府欲在Arthur Kill Road 4934號興建一處有160床位的遊民所，並在明年中啟用。而反對此事的當地民代如市議員莫拉諾(Frank Morano)、國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員蘭札(Andrew J. Lanza)、州眾議員瑞利(Michael Reilly)與譚杜喜(Michael Tannousis)等人召集民眾集會表達不滿意見，關注布碌崙(布魯克林 )86街遊民所工程的州眾議員陳學理亦赴現場參與。

莫拉諾表示，他並非反對遊民所，而是不滿選址的決定。他指出，Arthur Kill Road雖然沒有大眾運輸工具，但卻是一個相當繁忙的街區，若入住後的遊民無處可去、在街上遊蕩，恐怕會影響到周邊社區的安全。

市府欲在史泰登島南灘興建遊民所，消息一出引發居民與民眾不滿。(民眾提供)

瑞利則是以市府公開文件為主要論述，稱市府早已在2024年便決定興建，但直至去年底仍試圖以「臨時旅館」混淆視聽，指責市府推行的方式模稜兩可。他也指責，該計畫恐存黑箱作業的可能，他與律師團隊已準備透過訴訟阻止計畫推行。

瑪麗奧則表示，史島長期被外界稱為「被遺忘的行政區」(Forgotton Boro)，但民眾齊聚一堂便是要向市府表達共同意見，「因為史島島民絕對不會放棄鬥爭。」

當日的抗議活動中有眾多外族裔居民參與，不滿市府選址的決定。(民眾提供)

當日的示威活動多為外族裔、以白人為主的島民，但亦有10多名來自86街遊民所的華裔居民至現場支持。民眾鄭思聰表示，他們希望透過參與此抗議表達對史島居民的支持，他反對的理由也與反對86街一樣，皆因無法接受市府缺乏公平、公正、公開、尊重與透明的處理方式。

該案開發商「Sandhu Group」，其原計畫於該地興建旅館，但該公司過去曾在紐約市多地將旗下旅館出租作為遊民所，引發社區反彈，包括里奇蒙港(Port Richmond)與特拉維斯(Travis)等地均曾出現抗議聲浪。