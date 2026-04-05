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涉貪機構握市府9400萬元遊民所合約 輿論譁然

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙一間遭聯邦以賄賂與侵占罪名起訴其高層的非營利機構，仍握有一份預計於今年夏天...
布碌崙一間遭聯邦以賄賂與侵占罪名起訴其高層的非營利機構，仍握有一份預計於今年夏天啟動、總額達9400萬元的市府合約。圖為合約中所指的地址。(取自谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)一間本周遭聯邦起訴涉及賄賂與侵占的非營利機構，仍握有一份總額達9400萬元、預計今年7月1日啟動的市府合約，將為單身成人提供遊民所服務。然而，市府截至目前尚未說明是否將取消或暫停該合約，引發外界關注。

市社會服務局(DSS)表示，正密切關注案件發展，並評估下一步行動。發言人夏瑪(Neha Sharma)指出，相關指控性質嚴重，市府正在研議應對措施，但未明確說明合約是否照常執行。

根據日前布碌崙聯邦法院公布的起訴書，BHRAGS執行長薩梅迪(Roberto Samedy)與前董事會主席提雷勒斯(Jean Ronald Tirelus)被控侵占超過130萬元資金，並收受賄賂與回扣，將業務轉介給共同被告聖福特(Edouardo St. Fort)及豪爾赫(Miguel Jorge)所控制的公司。機構方面表示，薩梅迪已被停職，並正配合執法單位調查。

市府紀錄顯示，該9400萬元合約為BHRAGS迄今獲得最大單一合約，內容為在布碌崙提供單身成年人的遊民所服務，期限至2031年，並可延長至2035年。該案不同於過去緊急合約，而是透過標準競標程序取得，但具體服務細節尚未公開。

不過，去年底公開徵詢意見的合約文件顯示，BHRAGS登記地址實際為一間名為Fort NYC Security的保全公司門市，該公司由同案被告聖福特持有，引發外界對合約結構與利益關係的質疑。

檢方指控，聖福特為獲取收容所保全合約，向BHRAGS高層行賄。市主計長紀錄顯示，其公司已獲約700萬元相關合約，BHRAGS報稅文件亦列出向該公司支付195萬元保全費用。

監督團體「重塑奧本尼」(Reinvent Albany）執行主任凱尼(John Kaehny)表示，他「非常驚訝該合約會在7月如期執行」，認為市府理應具備法律依據撤銷合約，最終關鍵在於是否能在不中斷對弱勢族群服務的前提下，尋找替代承包商。

自2022年以來，市府透過多項緊急合約已向BHRAGS支付約1億3000萬元，相關合約多將於今年夏天到期。前市主計長蘭德(Brad Lander)曾指出，移民危機期間頻繁動用緊急採購程序，導致監督不足並增加公帑支出。

市遊民服務局與市調查局表示，早於2024年已對BHRAGS提出疑慮，並將其列入改正行動計畫。該措施亦引發後續法律爭議，包括聖福特指控款項遭扣留並提告，最終雙方達成和解；其後再度投標遭拒並提告報復，但於2025年被法院駁回。

紐約市公民聯盟(Citizens Union of the City of New York)公共政策主任溫伯格(Ben Weinberg)表示，這項合約「幾乎集齊所有警訊」。他表示，「過去我們曾看到公共資金持續流向涉及貪腐的承包商與分包商，市府不能重蹈覆轍。當一個正接受調查的承包商即將獲得其最大合約，且涉及服務正是貪腐案核心時，官員應在投入大量公帑前審慎評估。」

截至目前，BHRAGS未就合約未來回應媒體詢問，相關涉案人士律師亦未發表評論。

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