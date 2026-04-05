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紐約市與皇后區重大罪案續下降 仇恨犯罪升

記者高雲兒／紐約報導
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紐約市府最新公布的治安數據顯示，2026年第一季度全市與皇后區整體犯罪持續下降，...
紐約市府最新公布的治安數據顯示，2026年第一季度全市與皇后區整體犯罪持續下降，但仇恨犯罪卻呈上升趨勢。(記者高雲兒／攝影)

紐約市府最新公布的治安數據顯示，2026年第一季度全市與皇后區整體犯罪持續下降，但仇恨犯罪卻呈上升趨勢，成為當前治安情勢中的主要隱憂。

市長曼達尼(Zohran Mamdan與市警局長蒂池(Jessica Tisch)表示，今年前三個月全市重大犯罪與槍擊案件均下降，其中皇后區重大犯罪下降約2%，全市降幅約5%；槍擊案件數亦創下有紀錄以來同期最低水平，皇后區同期槍擊案件較去年減少1宗，謀殺案件則下降約6%，並與其他四個行政區同步呈現下降趨勢。

整體而言，截至目前全市2026年共錄得54宗謀殺案，低於2018年創下的歷史低點60宗。警方指出，包括搶劫、入室盜竊、重大竊盜與汽車竊盜等七大類主要犯罪多數均呈下降，僅強暴案件出現約一成升幅。此外，公共住宅與地鐵系統內犯罪也同步下降，其中地鐵犯罪已降至自除疫情外的2009年以來的最低水平。警方表示，多數槍擊案件仍與幫派活動相關。 

不過，在整體治安改善的同時，仇恨犯罪數量卻顯著上升。數據顯示，全市仇恨犯罪按年上升約12%，其中反穆斯林仇恨犯罪增幅最大、反猶太仇恨犯罪也大幅上升約140%，皇后區仇恨犯罪增幅更達45%。

曼達尼表示，儘管體犯罪下降，「仍有很多工作要做」，並強調紐約應是一個讓不同族裔與信仰群體都能感到安全的城市。他指出，任何族群若因身分而感到不安全，都不應被接受。

蒂池則表示，目前約55%的仇恨犯罪與反猶太偏見有關，但她強調不應將個別事件簡化為單一動機，部分案件可能屬於塗鴉或象徵性行為，也可能涉及暴力，需逐案分析。

市府同時強調，當前治安改善與過去幾年推行的精準警務策略有關，包括將警力部署至高犯罪區域，以及針對暴力犯罪熱點進行重點打擊，該策略最早於前市長亞當斯(Eric Adams)任內推動。警方表示，未來將持續加強對仇恨犯罪的監測與執法，並呼籲民眾如遇相關事件應及時報案，以利追蹤與防範。

仇恨犯罪 曼達尼 紐約市

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