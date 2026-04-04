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前年20名建築工喪生 紐約市最致命職業榜首

記者馬璿／紐約報導
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根據聯邦勞工統計局(BLS)上周發布的最新數據顯示，在大紐約地區，建築勞工面臨最...
根據聯邦勞工統計局(BLS)上周發布的最新數據顯示，在大紐約地區，建築勞工面臨最高比率的職業致死風險。圖為示意圖。(美聯社)

根據聯邦勞工統計局(BLS)上周發布的最新數據顯示，在大紐約地區，建築勞工面臨最高比例的職業致死風險。僅就紐約市而言，建築工人的死亡人數占全州總數的三分之一以上。專家指出，在這些身亡的勞工中，少數族裔比率過高，顯示結構性的不平等，呼籲應加強安全措施與培訓，且應對違規承包商嚴厲追究責任。

根據BLS數據，2024年紐約州「建築與開採業」共有55起致命職場傷害，其中24起死因是跌倒、滑倒或絆倒。同一年度，紐約市建築工在職期間發生的致命事故共計20起。儘管較2023年的30起有所下降，但建築業依然穩坐全市最致命職業榜首。

緊隨其後的是住宿與餐飲服務業，共有七人喪生；保護性服務業如保全、執法等則有六人殉職。在建築業的死亡案例中，十起死於跌倒，四起死於接觸有害物質，其餘六起死因未詳列。

對此，致力於改善低薪職場環境的「工人正義項目」(Worker’s Justice Project)執行長瓜爾帕(Ligia Guallpa)發表聲明感嘆，「這份報告中的每一個數字背後，都是一名再也沒能回家的工人。」

瓜爾帕特別指出，少數族裔、尤其是西語裔與亞裔勞工在工傷死亡中比率過高，顯示出深層的不平等。她表示，數據清楚表明，西語裔工人在職場死亡人數中占比過重，尤其是在建築領域，「這反映出到底是誰被推向了最危險的工作一線。」她呼籲未來相關單位應加強安全培訓、落實工地監督，並對違反法律的承包商進行嚴厲追責。

建築業的危險性不僅限於紐約州。數據顯示，2024年全美5070起職場死亡案件中，有1034起發生在建築業。

直至最近，紐約的工安情況依然令人擔憂。去年10月，哈德遜廣場(Hudson Yards)發生一名工人墜落60呎深溝身亡的慘劇；去年11月，靠近布碌崙(布魯克林)華社的大型混用住宅工程發生工人摔落事件；今年2月27日，布碌崙一處工地發生地溝崩塌，導致一名47歲的建築工不幸喪生，另一名40歲男子重傷垂危。

布碌崙 亞裔 布魯克林

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