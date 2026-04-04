廚餘、堆肥回收違規開罰 紐約市府擬恢復

紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

紐約市去年推出廚餘及園藝 廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開，該政策後來因引發爭議而未對大多數違反規定的建築開罰；但今年在市長曼達尼 (Zohran Mamdani)上任後，市清潔局已恢復對部分情形的開罰措施；市府公布的一份報告指出，開罰措施確實提高了民眾對廚餘回收的積極性。

據悉，曼達尼上任後恢復對違規者罰款，但執法力度仍未達到亞當斯 (Eric Adams)在去年4月剛推出時的強度，迄今檢查人員僅開出610張罰單。

而去年推行之時，檢查人員平均每天開出237張罰單，主要針對將廚餘混入垃圾或未設置堆肥容器的房東，當時民眾的回收比率確實增加許多，但在時任第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)下令停止執法後，主動對廚餘分類的民眾大減。

分析人員發現，執法暫停與堆肥量的急劇下降有關，與前一個月相比，紐約市民在去年4月投放的堆肥量增加了三倍，但在馬斯特羅下令後，截至2025年底，堆肥收集量下降了43%。

此外，報告指出，2025年本可轉化為堆肥的住宅垃圾中，僅有2.4%真正從垃圾填埋場中轉移出來，導致紐約市在人力和專用堆肥車路線上投入資金，卻收效甚微。

對此，市清潔局正重新啟動一項在亞當斯時期推出的宣傳活動，名為「Scrappy」的擬人化棕色堆肥箱，將鼓勵民眾回收的方法及重要性；有關該活動的廣告可在市內公車、渡輪、以及商店外看到。

市清潔局局長安德森(Gregory Anderson)表示，顯然他們的首要任務是教育市民如何正確操作，而當前的宣傳重點是面向住在公寓樓的居民，「執法始終是這些項目的一部分，雖然不是首要手段，但我們隨時準備使用」。

市清潔局發言人Vincent Gragnani表示，歡迎遵守回收及堆肥規定的市民撥打311，了解如何讓其所在的建築物達到合規要求。